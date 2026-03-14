Bu son olsun

Milli Savunma Bakanlığı, İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren son balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hâle getirildiğini bildirdi.

İran'ın Ankara Büyükelçisi, "Bizler için de soru işaretidir,nasıl böyle birşey olabilir? Bizim kanaatimizce3'üncü unsurlartarafından bunlar yapılabilirki; bu 3'üncü unsurlarıngayretleri iki ülkearasındaki dostça ve kardeşçemünasebetlerezarar getirmektir" diyor.

Hadi ilk ikisi, savaşın başında havaya hâkim olan kaos ile izah edilebilirdi diyelim. Ama bu Türkiye hava sahasında etkisiz hâle getirilen üçüncü füze.

Ankara da şu ana kadar bu ihtimali göz ardı etmeden soğukkanlılığını korudu. İran'ın şüpheli saldırılarına maruz kalan komşuları gibi, savaşın genişlemesini isteyen Tel Aviv'i memnun edecek bir tavır almadı.

Ancak Tahran'ın hâlâ "Ortak komisyon kurup araştıralım" demesi, hâlâ "Nasıl böyle bir şey olabilir" şeklinde tereddütlerini açıklaması artık ikna edicideğil.

İran'ın, Türkiye'nin sürece dâhil olması için provokasyona soyunmasının bir mantığı olmadığının, bu işin sadece vesadece İsrail'e yarayacağının farkındayız.

Bu saatten sonra İran'a düşen de Türkiye sınırlarını anavatanı gibi gözetmek. Unutmasınlar, bir, iki, üç derken dördüncüde de "Biz yapmışolamayız" türünden mutlak açıklamalar kimseyi tatmin etmez.

***



ZOMBİLEŞME

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son grup toplantısında dijital mecraların kullanımıyla ilgili paylaştığı veriler de çok çarpıcı:

Dünya genelinde internette geçirilen günlük ortalama süre yetişkinlerde 6 saat 38dakikayı bulmuş durumda.

0-2 yaş grubundaki çocukların neredeyse yarısı akıllı telefonlarla bir şekilde temas hâlinde. 2000 ve sonraki yıllarda doğan çocukların ekran sürelerinin ise 9 saate kadarçıkabildiği ifade ediliyor.

Ülkemizde 4 saat 4 dakikası cep telefonlarından olmak üzere, internette geçirilen günlük ortalama süre 7 saat13 dakika; sosyal medyada harcanan haftalık süre ise 25saat 4 dakika.

Bence en dramatik veri de şu: 6-15 yaş grubundaki çocuklarımızın yüzde 32.6'sı her yarım saatte bir cep telefonunu kontrol ediyor.

Anneler bebeklerini bu kadar sık kontrol ediyor mu bilmiyorum ama bağımlılık oranının yetişkinlerde katbekat fazla olduğuna eminim. Sohbet ederken beş dakikadan uzun süre telefonuna davranmadan durabilen çok az kişi görüyorum.

Allah kurtarsın.