Ah şu Trump bir olmayacaktı ki!

İsrail, 7 Ekim 2023'teki saldırıların hemen sonrasında daracık bir alanda ablukaya aldığı yüzbinlerce sivile karşı dünyanın gözleri önünde soykırıma girişti.

Gazze şeridine asgari insani yardımın ve basının girişini yasaklayan Tel Aviv, evlerini bombalarla yıktığı sivillerin sığındığı hastaneleri, okulları, camileri, kiliseleri uçaklarla vurdu.

Açlıktan kırılıp şehrin tek çıkış kapısı olan Akdeniz'den balık tutmaya çalışan çocuklar bile İsrail SİHA'larının hedefi oldu.

Bu süre zarfında ABD'de iktidarda demokratlar vardı.

Gazze soykırımı için herhangi bir uluslararası mekanizmaya kurmaya yeltenmediler bile.

Birleşmiş Milletler gibi kurumların çabaları ise işe yaramadı.

Derken "savaşları durduracağım" vaadiyle seçime giren Trump seçimleri kazandı.

Trump seçildiğinde kaybedenler arasında Netanyahu'yu da saymıştım.

Evet, o da ABD'de paralel devlet kurup sistemi esir alan İsrail'e karşı insanlığın içini soğutacak netlikte bir tepki koyamadı. Ama Başkanlık koltuğuna oturduğu 20 Ocak 2025'ten beri Gazze'deki durum göreceli olarak iyiye gitmeye başladı.

Ölümler azaldı, bölgeye giren yardımlar arttı, okullar açıldı. Ve nihayetinde bugün Gazze için Türkiye'nin de üyesi olduğu Gazze Barış Kurulu devrede.

Gelinen seviyenin yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz. Trump'ın ön ayak olduğu inisiyatif dışında ortada gerçekçi bir alternatif olmadığını da...

Kasımdaki ara seçimlerde Trump'ın topal ördeğe dönüp demokratların yeniden iş başına gelmesi için ta buralardan dişini tırnağına takan "Gazze dostlarının" da bildikleri bir şey vardır mutlaka.

***



PEKİ ÖYLE OLSUN

CHP Milletvekili Umut Akdoğan diyor ki:

"Elektrik faturasının SMS'i geliyor. Mesaja bakın: Sn. UMUT AKDOĞAN, elektrik tüketim bedeliniz 1.085,33 TL olup, 560,33 TL'lik devlet desteği sonrası faturanız 525,00 TL'dir. Devlet ticaret yapıp kazanmıyor herhalde. 560'ı da ben ödüyorum 525'i de..."

Akdoğan'ın partisinin yönettiği belediyelerde su faturaları elektrik faturalarından misliyle katlamış durumda. Dediğiniz gibi mesele bu kadar basitse, söyleyin de ödediğimiz paraların yarısını geri verin Ümit Bey.

***



ZAMAN ZAMAN...

Oyuncu Nur Sürer'in canına tak etmiş, saydırıyor:

"21 yaşında biri, Yılmaz Güney için 'Ama savcıyı öldürmüştü' diyebiliyor. Orada geçen meseleyi biz sinemacılar olarak iyi biliyoruz. Savcının yaptığı çirkinlikleri de. 'Karısını dövdü' diyorlar; bizim analarımız da babalarımızdan tokat yerdi zaman zaman."