Reklam kokan hareketler

Ortalık yıkılıyor. Bütün ajanslar aynı anda "son dakika" diye geçti. Adı Epstein belgelerinde cinsel suçlarla ilişkilendirilen Prens Andrew dün polis tarafından gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişinin adının açıklanmasının yasalara aykırı olduğunu vurgulayan polis, "Bugün Norfolk'tan 60'lı yaşlarında bir erkeği kamu görevinde suistimal şüphesiyle gözaltına aldık ve Berkshire ile Norfolk'taki adreslerde arama yapıyoruz. Kişi şu anda gözetimde tutuluyor" açıklamasını yaptı.

Zanlının, içinde sadece klozet ve ranza olan bir hücrede soruşturmayı beklediği ayrıntısından da haberdarız. Başbakan da zaten ismi açıklanmayan şüpheliye iltimas geçilmeyeceğini duyurdu.

Tamam anladık, on numara hukuk devletisiniz, prosedürleri atlamıyorsunuz da bugüne kadar neredeydiniz?

Zira York Dükü Prens Andrew cinsel istismar ve benzeri iddialarla ta 2015'te suçlandı.

Jeffrey Epstein'in seks ticareti ve istismar skandalıyla ilgili Florida'daki mahkeme kayıtlarında Prens'le ilgili ciddi suçlamalar var. Giuffre'in, Epstein'in onu reşit olmayan yaşta Prens Andrew'a cinsel ilişki için "sunduğuna" dair iddiaları mahkeme dosyalarında.

Ne var ki Buckingham Sarayı, Andrew'un adının doğrudan cinsel suçlamayla anıldığı ilk resmi ve geniş yankı uyandıran bu iddiaları yalanlamıştı.

Trump döneminde Epstein'in gözaltına alınmasıyla birlikte tartışma yeniden alevlenince Andrew, 2019 yılında kamu görevlerinden çekildiğini açıklamak zorunda kaldı.

Ağustos 2021'de de Giuffre, Andrew'a doğrudan cinsel saldırı iddiasıyla ABD'de sivil dava açtı. Dava bir yıl sonra uzlaşmayla sonuçlandı. Andrew suçu kabul etmeden tazminat ödedi.

Ve derken 5 yıl sonra Prens, kamu görevini kötüye kullanma şüphesiyle gözaltında.

Peki, geçtiğimiz günlerde Kraliyet ailesinin resmi konutu Windsor Kalesi'ndeki evinden kovulan Andrew'a ne olacak?

BBC, "zanlının" en fazla 96 saat gözaltında tutulabileceğini; çünkü benzeri durumlardaki şüphelilerin büyük bölümünün 12 ya da 24 saat gözaltında tutulduğunu, ardından ya suçlama yöneltilerek ya da soruşturmanın devam etmesi üzerine serbest bırakıldığını anlatan analizler yayınlıyor.

Evet, Türkçe'ye çevirerek söylersek, Andrew birkaç gün daha sıkacak dişini. Önce sistem aklanacak, sonra da Prens unutulacak.

Peri masalı mı desek, pedofili prens masalı mı?