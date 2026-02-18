DEM, Kandil’in kuyruğundan kopamıyor

Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, bir yıldır Şam'ı oyalayan PKK-YPG'yi neredeyse saatler içinde Suriye'nin kuzeydoğusuna süpürdü; dar bir alana hapsetti.

Şara bu işi adeta tereyağından kıl çeker gibi yaptı. Operasyon bölgesindeki sivillerin can ve mal güvenliğine azami dikkat gösterildi. Öyle ki PKK ve yasal uzantıları, Avrupa Birliği'nin dikkatini çekecek bir ajitasyon malzemesi bulmakta zorlandı.

Kuşkusuz Şam'ın sergilediği bu özenli tutumda Ankara'nın sürece müdahil olmasının payı büyük.

Nitekim Rudaw gibi yayın organları üzerinden, Suriye'de tasfiye olan PKK'nın giderayak harlamaya çalıştığı ateşe benzin döken Barzaniler bile Türkiye'nin rolünü teslim etmek zorunda kaldı.

Neçirvan Barzani'nin Münih Güvenlik Konferansı'nda verdiği mülakattaki şu sözler kayda değer:

"Şunu söyleyebilirim ki; Türkiye'nin rolü çok olumluydu ve Türkiye'nin yardımı ve desteği olmasaydı bugün yapılan birçok şey gerçekleştirilemezdi. Örneğin, Halep'te yapılanlar ve insanların oradan huzurla tahliye edilmesi sürecinde Türkiye gerçekten büyük bir rol oynadı. Türkiye'nin rolü çok pozitifti."

Gelin de bunu DEM'in eşbaşkanlarına anlatın.

PKK'yı yalnızca sınırlarımız içinde değil, Suriye'de de etkisizleştiren ve "Terörsüz Türkiye" hedefini "terörsüz bölge" perspektifiyle genişleten Cumhur İttifakı'nın uzattığı eli tutmamak için dereden tepeye dolaşıyorlar.

Suriye'deki gelişmeler yaşanırken, "Terörsüz Türkiye" sürecine rağmen, tıpkı Kobani olaylarında olduğu gibi Türkiye'de sokağı karıştıracak provokasyonlara yeltendiler; ancak başarılı olamadılar.

Şimdi de Tuncer Bakırhan, Meclis Komisyonu'nun süreçle ilgili raporunu oylayacağı günün arifesinde, İmralı'yı by-pass eden Kandil'in Irak merkezli ültimatomunu dillendiriyor.

Mecaz değil.

Bakırhan'ın Irak'ta sıkışan teröristlere yönelik olası bir operasyona karşı sarf ettiği şu sözlerin başka bir izahı var mı?

"Uyarıyoruz: Irak ne Libya'ya ne de Suriye'ye benzer!"

Bugünkü toplantıda, Kandil'in kuyruğunda bu kez de Irak'a sürüklenen Bakırhan ve silah arkadaşlarına "Kimi kimin adına uyarıyorsunuz?" diye soracak bir vekilimiz var mı?