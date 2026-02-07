Apo umuda, Demirtaş yuvaya; peki Bakırhan nereye?

Bölgedeki eli silah tutan unsurlarını Suriye'deki YPG saflarına yığan ancak sahada umduğunu bulamayan PKK cephesinin Türkiye ayağı hâlâ kuyruğu dik tutuyor. Örgütün siyasi kanadının eşbaşkanları söylemde frene basmak yerine gaza yükleniyor.

Bu isimlerin başında Apo'ya rağmen Suriye'de YPG'nin silah bırakmasına direnen Kandil'in sözcülüğünü üstlenen Tuncer Bakırhan geliyor.

İmralı'ya atıf yaparken, fiiliyatta Kandil'in pozisyonunu tahkim eden bu tutum artık bir çelişki olmaktan çıkıp siyasi bir tercihe dönüşmüş durumda.

Bakırhan'ın muhalefete yönelik beklentileri son derece sınırlıyken, iktidar blokundan talepleri neredeyse sınırsız. CHP'nin İmralı'ya giden Meclis heyetine üye vermemesini sorun etmeyen Bakırhan, konu Ankara olunca kamuoyuna "Neler oluyor?" dedirten açıklamaları bile yetersiz buluyor.

Ona göre top hâlâ iktidarın ayağında ve "paradoks" içinde olduğunu söylediği Ankara "daha fazla güven verici adım" atmalı.

Evet, "60 milyon Kürt'ün temsilcisiyiz" gibi çıkışlarla sürece dair toplumsal kaygıları derinleştiren Bakırhan'ın, PKK içindeki iktidar mücadelesinde Kandil çıkmazına doğru yola koyulduğu açık.

Açıkça "PKK'nın üzerine gitmeyin" diyemediği için de "Türkiye artık enerjisini Şam yerine Ankara'ya harcamalı ve Ankara çözümüne odaklanmalı" ifadesini tercih ediyor.

Peki bu süreçte Bakırhan ve silah arkadaşları ne yapacakmış?

Cevabı yine kendisi veriyor: "Kürt ulusal birliğinin inşası" için faaliyetlerine devam edeceklermiş.

***



BUGÜN BİR ALİ SABANCI OLMAK KOLAY MI?

İşadamı Ali Sabancı'nın "Ali Sabancı olmanın" sırrını verdiği konuşmalarına rastlıyorum.

Henüz 10 yaşındayken, dedesinin yalısının önünde Almanya'dan getirttiği Shakespeare marka oltaları satarmış.

Öyle öyle "buralara" gelmiş.

Bence bu başarı Instagram hikâyesinde kalmamalı. Filmi falan çekilmeli.

John Malkovich, "John Malkovich Olmak" filminde çok başarılıydı mesela.

Kendisinden 3. tekil şahıs olarak bahsetmekte bir beis görmeyen Ali Bey de pekâlâ Ali Sabancı'yı oynayabilir.