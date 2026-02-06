Sen de mi Noam Chomsky

Noam Chomsky, çağımızın önde gelen entelektüellerinden.

Gazetecilik okulunda dil ve medya teorilerini hayranlıkla okuduğumuz Chomsky'yi politik duruşu nedeniyle ayrıca seviyorduk.

Sağlam bir anti-emperyalistti. Işığın doğudan yükseldiğinin bilincindeydi. Yahudi kökenli olmasına rağmen Filistin halkının yanındaydı; üstelik Holokost gibi tartışılması dahi tabu sayılan konuları sorgulayacak cesareti gösteriyordu.

Şimdi ise popüler filozofumuzun adını Jeffrey Epstein belgelerinde okuyoruz.

Son açıklanan dosyalarda ilişki daha çok Epstein'in entelektüel/sosyal çevresinde yer alması, düzenli görüşmeler, e-posta yazışmaları ve Epstein'in PR çabaları şeklinde ortaya çıkıyor.

Ancak asıl çarpıcı olan şu: Chomsky'nin Epstein ile ilişkisi, 2008'deki çocuk fuhuş mahkûmiyetinden sonra bile devam etmiş. Chomsky, Epstein'e medya baskısı konusunda tavsiyelerde bulunmuş. Örneğin bir e-postada "hysteria" (histeri) diyerek konuyu hafife almasını, "vultures" (akbabalar) yani medya mensuplarına cevap vermemesini önermiş. Başka bir yazışmada Epstein "putrid" (iğrenç) basın haberleri için akıl danışmış.

2017 sonrası Chomsky'ye atfedilen bir mektupta ise Epstein'i "Çok değerli arkadaşım" diye anmış; ondan finansal sistem konusunda bilgi aldığını, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak'la tanıştırıldığını belirtmiş.

Evet, belgelerde Chomsky'nin suç işlediğine dair herhangi bir kanıt ya da ima yok. İlişki doğrudan cinsel suçlara ortaklık düzeyinde görünmüyor.

Fakat yıllardır emperyalizmi, medyayı, gücü en sert şekilde eleştiren bir düşünürün, Epstein gibi bir figürle bu kadar samimi ve düzenli bir ilişki sürdürmesi büyük soru işareti yaratıyor.

Biz onu dünyadan elini eteğini çekmiş, Batılı bir "ermiş" gibi görüyorduk. Oysa belgeler gösteriyor ki, zengin ve şöhretli isimleri bir araya getiren, sapkın suçlarla anılan bu adamla fikir alışverişi yapıyor, ona medya stratejisi öneriyor, arada İsrail'in eski liderleriyle buluşuyormuş.

Alacağın olsun Noam Chomsky... Muhalefet ayağına bizi nasıl da kandırdın.

"Yahudi işte, adam günün sonunda kendi halkına hizmet ediyor" mu diyorsunuz?

Sakın demeyin. Çünkü o zaman işin altından kalkamayız. Zira Marx da Yahudi'ydi, Engels de, Lenin de... Eyvah ki ne eyvah!