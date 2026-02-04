Epstein’ı Trump’a yıkıp aklanacaklar

Yıllardır ne zaman Mossad aparatı Epstein'ın kurduğu şantaj ağından söz açsak, hemen "komplo teorisi" diye dudak bükenler aniden ikna olmuş görünüyorlar.

Herkes birdenbire aydınlandı.

Pandemiye "tiyatro" diyenleri vatan hainliğiyle suçlayanlar bile şimdi Epstein ile Bill Gates'in pandemi oyunu tertiplediklerini anlatan belgeleri elden ele dolaştırıp isyan ediyorlar:

"Her şey düzmeceymiş!"

"Anadolu irfanı paranoyak değilmiş!"

Peki ne oldu da birden "insafa" geldiler ya da gelmiş gibi yapıyorlar?

Olan şu: Trump'ı götürecekler, matmazel.

Kasım ayındaki ara seçimler öncesi ellerine ne geçerse, daha önce kulağından vurdukları ama seçilmesine engel olamadıkları Trump'ın kafasına fırlatıyorlar.

Siyonistliklerinden sual olunmayacak Demokratların, Trump'la birlikte nükseden Gazze hassasiyetleri nasıl bir takiyeyse, bu meseledeki "ahlak" hassasiyetleri de o.

Öyle ya; biz ta buralardan yazarken, Epstein skandalında adı geçen siyasetçileri yıllarca destekleyen CNN, Washington Post ve benzeri medya organları bu işlerden bihaber miydi?

Yirmi yıldır belgeselleri çekilen, sağır sultanın bile duyduğu bu ahlaksızlıklardan gerçekten haberleri yok muydu?

Geçelim...

Gözden çıkardıkları, yerlerine yenilerini koyacakları, afişe olmuş aparatlarını feda etmeyi akıl ettiler, o kadar. Yeni duymuş, şaşırmış, tiksinmiş gibi yapmalarının sebebi bu. Trump'ın gönderilmesi karşılığında ödenecek bedel de onlar için gayet makul.

İşin ironik tarafı şu: Epstein belgelerini açıklama vaadi bizzat bugün skandalla eşitlenmeye çalışılan, "bir numara" ilan edilen Trump'a ait.

Kasım 2025'te Epstein dosyalarının açıklanmasını öngören yasayı imzalayan da oydu. Ardından belgelerin kamuoyuna açıklanması için talimat verdi. Şu an ifşaları yapan kurum da Başkan'a bağlı Adalet Bakanlığı.

Ne var ki Trump'ı, "İçlerinde en temiz benim, en üstte ben kalırım" diyerek rakipleri için kazdığı kuyuya herkesten önce ittirmeyi başardılar.

Trump her ne kadar "Ben Epstein'ın böceklerin istila ettiği adasına hiç gitmedim; ama bu sahtekâr Demokratların ve bağışçılarının neredeyse tamamı oradaydı" dese de süreci doğru yönetemediği ortada.

"Hiç olmazsa bundan sonra boğazına kadar pedofiliye, sapkın ritüellere ve vahşete batmış Batı'nın ahlaki üstünlüğü sorgulanır" mı diyorsunuz?

Çok iyi niyetlisiniz. Amaç hasıl olsun, Trump'ı göndersinler, bakın nasıl daha da arsızlaşıyorlar.