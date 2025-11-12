12 Kasım 2025, Çarşamba
MELİH ALTINOK
12.11.2025, Çarşamba

İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek dün akşamüzeri, beklenen İBB iddianamesini mahkemeye teslim ettiklerini açıkladı.
3900 sayfalık dosyada şüpheli sayısı 402. 105 tutuklu var.
İddianamede "1 numaralı şüpheli" olarak belirtilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, suçlandığı 142 eylemden dolayı 2 bin 352 yıla kadar hapis talep ediliyor.
İddia edilen kamu zararı ise 160 milyar lira. Yaklaşık 4 milyar dolar.
Gün boyu tüm gazeteciler iddianamenin içeriğiyle meşgulken Sözcü gazetesi, savcılığın, hazırlanan iddianame kapsamında Yargıtay'a da CHP'ye kapatma davası açılması talebiyle başvuruda bulunduğunu iddia etti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise "Cumhuriyet Halk Partisi'nin kapatılması yönünde bildirimde bulunulmamıştır. İddianamede de açıkça belirtildiği gibi Siyasi Partiler Kanunu gereği bildirimde bulunulmuştur" açıklamasıyla Sözcü'yü yalanladı.
Ne var ki olan oldu. Emekli memur gazetesinin manipülasyonu piyasaları salladı.
Borsa mı oynuyorlar dersiniz?
Soruşturma sürecinde suçlamalara cevap vermeyen İmamoğlu'nun, hakkındaki iddianameye karşı ilk tepkisine gelince... Değişen bir şey yok. Yine Fatih'ten girdi Atatürk'le devam etti:
"...Kadim şehir İstanbul'u bizlere dünyanın en önemli mirası Fatih Sultan Mehmet'in emaneti ve emperyalist güçlerin beş yıllık işgalinden Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtardığı bir şehir olarak gördük..."
Ne var ki İmamoğlu'nun kovuşturma sürecinde somut iddialara cevap vermek zorunda kalacağı kesin.
Zira mahkeme heyeti bir yana, kendisini destekleyenler de dâhil kamuoyunu nutukla ikna etmesi mümkün değil.

***

AKLIMIZ GÜRCİSTAN SINIRINDA

Milli Savunma Bakanlığı'nın "Azerbaycan'dan ülkemize gelmek üzere havalanan bir C130 kargo uçağımız Gürcistan'da düşmüştür. Arama kurtarma çalışmalarına Gürcistan makamları ile koordineli olarak başlanmıştır" şeklindeki açıklaması hepimizi sarstı.
Daha sonra yapılan açıklamada uçakta 20 personelin bulunduğu belirtildi. Arama kurtarma ekibi hızla bölgeye sevkedildi.
Aklımız, kalbimiz Gürcistan sınırında.

