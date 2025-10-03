Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Meclis açılışında 6'lı masadaki partilerin kurmaylarıyla verdiği samimi görüntüler CHP çevrelerinde yoğun hayal kırklığı yaratmışa benziyor.

Mermerli Salon'da Cumhurbaşkanı'yla aynı kareye giren isimlerden İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'na pek bir şey dediklerini duymadım.

Zira nefret objeleri Ahmet Davutoğlu. Ali Babacan ondan sonra geliyor.

Sosyal medya yıkılıyor.

Nedeni ise malumunuz. Her iki ismi ve onlarca milletvekilini kendi elleriyle oy verip Meclis'e soktular. Daha da fenası, bu vekillerden AK Parti'ye geçenler oldu.

Sanki tüm bunlar olmamış gibi, şimdi de Erdoğan, Meclis'te sohbete çağırınca bu siyasetçilerin gitmemelerini falan bekliyorlar.

Biri aynen şöyle yazmış:

"Arkadaş, her şey adamın gel demesine bağlıymış. Koşan koşan koşana."

Evet, kendisine altın tepsi içinde hayal edemeyeceği makamları veren, bakan hatta başbakan yapan Erdoğan'ı bile satan birinin sadakatini, oy vererek garanti altına aldıklarını sanacak kadar naifler.

Kendini daha akıllı zannedenleri ise külyutmaz pozlarını bir yana koyup, "naif rolü" yaparak zevahiri kurtarma peşinde.

Sektirmeden, sırasıyla Deniz Baykal'dan, Ekmeleddin İhsanoğlu'ndan, Muharrem İnce'den, Kemal Kılıçdaroğlu'ndan sonra 6'lı masadalar diye koşa koşa oy verdikleri Davutoğlu, Babacan vs. için de "Meğer sarayın adamıymış" diyorlar.

Merak ediyorum, her defasında arkasına takılacakları bir kavalcı bulup sukut-u hayale uğrayanlar, psikolojisi bozulanlar, hayata küsenler hiç mi sıkılmadılar?

Peki, yarın da "Sarayın adamıymış" diyecekleri garanti olan adamlar için kendine eziyet edenler, eşini dostunu kıranlar gidip doğrudan "saraydaki adama" oy vermeyi düşünmezler mi?

Öyle ya, hiç olmazsa pişman olmazlar.

***





DEM'E DEMEDİKLERİNİ BIRAKMADILAR

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2 yıl önce belediye başkanları dahil cepheye koşan tüm muhalefet unsurları karşısında aldığı yüzde 52 oya rağmen "meşruiyet" tartışması açan CHP, Meclis'teki protestosunda yalnız kaldı.

Yanlarında sadece CHP listelerinden Meclis'e giren TİP ve EMEP vardı.

Genel ve yerel seçimlerde verdikleri desteğe rağmen 6'lı masada bir sandalye ayırmaya cesaret edemedikleri DEM'lileri de Cumhurbaşkanı ile sohbet ettikleri için aforoz ettiler.

Aşağıdaki yorumlar, CHP'nin solcu kanaat önderlerinin isyanından bir buket:

"Sosyalist sol DEM'le olan ilişkilerini gözden geçirmeli. Kendinizi kandırmayın, ortada solcu bir parti yok. Dünyada kendine sol diyen hiçbir parti dün Meclis'te yaşanan rezaleti yapmaz. Apocu Kürt Partisi, Sol değil Kürtçü bir partidir."

"HDP-DEM Kürt ırkçısı, sağcı bir partidir. Din temelli siyaset yapmaması, sağcı olmasına engel değil."

"Evet, o bir sol parti değil Kürtçü feodalite zihniyetli faşist bir partidir. Hem Şeyh Said hem Seyit Rıza ayaklanmaları, emperyalizm destekli gerici ayaklanmaları olmalarına rağmen, onları savunduklarına göre, feodalizmin baş savunucuları demektir."

CHP, DEM desteğiyle İstanbul'u alacağız, yıllar yıllar sonra Diyarbakır'da milletvekili çıkartacağız diye meğer bağrına taş basmış, taş!

***





HER GÖRDÜĞÜN SAKALLIYI...

İsrail'in küresel bir organizasyon olan Sumud Filosu'na uluslararası sularda müdahale etmesi tüm yurtta protestolarla karşılandı.

Ancak sokağa çıkanların arasında garip tipler var. Sanki İsrail'i değil de Türkiye'yi sıkıştırmak için sahadalar.

Soykırımcı Netanyahu'ya değil, Erdoğan'a yükleniyorlar.

İzmir'de açıklama yapan bir grup da ne alakası varsa araya 15 Temmuz'u sıkıştırmış, Kılıçdaroğlu gibi "tiyatro" imaları yapıyor.

Yok badem bıyıklı değil, sakallı bunlar.

***





ESAD'A RAHAT YOK

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi (SOHR), eski Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın Moskova'da bulunduğu sırada zehirlenerek öldürülmeye çalışıldığını açıkladı.

Hastaneden taburcu olduğu söylenen Esad'la ilgili Rusya'dan henüz bir açıklama gelmedi. Ancak ocak ayında da benzer iddialar ortaya atılmıştı.

Kesin olan, Esad'ın ne Rusya'da ne de başka bir ülkede güvende olacağı.