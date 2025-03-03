



Birleşik Krallık Başbakanı Starmer, Trump'ın Beyaz Saray'da kameralar önünde hırpaladığı Zelenski'yi sarılarak karşıladı. Ardından da Ukrayna'ya 3 milyar dolarlık yardım için imza attı.

Beyaz Saray'da yaşanan şokun ardından tek tek Zelenski'ye desteklerini açıklayan Avrupa ve İngiltere'nin Ukrayna'ya ilgilerinin sebebi ortada. Birincil tehdit ya da hedef olarak Rusya'yı görüyorlar.

Ne var ki bugüne değin Avrupa'nın yanında duran ABD'nin başına eski kıtayı hem ayak bağı hem de asıl tehdit olarak gören Trump geldi. Dahası Avrupa'nın düşman bellediği Putin'le anlaşma yolunda. Hatta Çin'le bile.

Böyle bir konjonktürde Brüksel'in on yıllardır kapıda beklettiği Türkiye'nin Avrupa'nın güvenliği açısından değerinin anlaşılmaması imkansız.

NATO'nun en güçlü ikinci ordusuna sahip Türkiye, Afrika'daki nüfus alanını kaybeden, Orta Doğu'dan silinen, Putin karşısında karizması çizilen, şimdi de Atlantik ötesinden sıkıştırılan Avrupa için can simidi.

Türkiye'nin, işlevini yitirmiş, bürokrasiye teslim olmuş Avrupa Birliği üyeliğinden falan bahsetmiyorum. O gömlek Türkiye'ye dar gelir. Ankara bu saatten sonra yenisi tasarlanacak bir birliğe girmek için ancak şart koşabilir.

Ya da AB'nin prangalarından kurtulup, üzerinde güneş batmayan imparatorluğun eski ufuklarına yelken açan İngiltere'yle yaptıkları gibi Türkiye için de bir ilişki modeli geliştirebilirler.

ABD'deki yeni yönetimle ciddi bir çıkar çatışması olmayan, Putin'le ilişkilerinin seviyesini muhafaza eden ve kutuplar arası bir pozisyona konumlanan Türkiye'nin önü hiç olmadığı kadar açık.

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AMA BEN ÜNİVERSİTE MEZUNUYUM



20 yılda gökten zembille indiğine inanan bir nesil yetiştirdik.

Sürekli sitem ediyorlar, yakınıyorlar.

Belli ki ailelerinden, öğretmenlerinden böyle öğreniyorlar.

Geleceğe dair karamsarlıklarının sebebi ise kendilerini onla bunla kıyaslamaları.

Sömürgecilik döneminde çökülen serveti, üreten bir toplum yapısı inşa ederek muhafaza eden zengin devletleri örnek gösteriyorlar. Ama kapağı atma hayali kurdukları Avrupa'da, ABD'de, garsonluk ve paketçilik gibi vasıf gerektirmeyecek işlere girecek durumda bile değiller.

"Ben üniversite mezunuyum muslukçu benden çok kazanıyor" diyorlar.

Kazanacak tabii. Muslukçuluk yapabilmek için gerçek bir yeteneğe, emeğe ihtiyaç var.

Hayatın gerçekleri, öğrencisi olmak için sınava girmenin yeterli olduğu ünivesitelerden alınmış kıytırık diplomaları referans kabul etmiyor.

Bu arada muslukçular Avrupa'da da zengin oldular, haberiniz olsun.

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ÖZGÜR BEY'İN DEVLET ADAMI DELİRMESİN Mİ?



Hatırlayacaksınız, Özgür Özel yerel seçimlerde Ankara Etimesgut Belediyesi adaylarını "Devlette çok önemli görevlerde bulunmuş biri" diye tanıtmıştı.

"Hem bir devlet adamına hem bir halk kahramanı" dediği adayına bakarken "Kahraman Türk polisini" gördüğünü söyleyen Özel "Behzat Ç'mi, komiserimi, valimi Etimesgutlulara emanet ediyorum" demişti.

Özgür Bey geçen gün, belediye işlerini bırakıp mesaisini dizi çekimlerinde, tiyatro sahnesinde dolduran Erdal Beşikçioğlu'nun deli rolünü sergilediği oyunundaydı.

Beşikçioğlu'nun oynadığı karakterlere kendini fazla kaptırdığı anlaşılan Özgür Bey, bir dahaki seçimde seçmene "koskoca devlet adamını delirttiler" der mi?