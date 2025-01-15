Trump'ın kazanması ABD'de Demokratlar'ın PR ajansı olarak görev yapan Hollywood'un foyasını ortaya çıkardı.

Seçim döneminde topyekûn Trump'ın karşısında konumlanan ünlülerin, müesses nizamın ideolojik aygıtı olarak işlev gördükleri tescillendi.

Elon Musk'ın Epstein dosyasından bahsetmesi, sustalı maymun gibi düğmesine basınca siyasi açıklama yapan ünlülerin nasıl bir örümcek ağına düştüklerine dair önemli ipuçları veriyor.

Hollywood stüdyolarının da bulunduğu Los Angeles'taki yangın, işte böyle bir toplumsal aydınlanmanın üzerine denk geldiği için türlü veçheleriyle hararetle konuşuluyor.

Türkiye'de Ayşe Barım isimli menajer üzerinden süren tartışma da okyanus ötesindeki yangının esintisi.

Zira ABD'de Hollywood'a hâkim olanlar, Türkiye'deki kültür endüstrisinin de iplerini elinde tutanlar... Buradaki temsilcilerinin tarzları, yöntemleri de aynı.

Burada da ünlü kalabilmek, sektörde tutunabilmek için belli bir siyasi programa hizmet eden ajanslara teslim olmanız gerekiyor.

Bu sır değil. Gezi'den beri herkes olan bitenin farkında.

Meselenin siyasi boyutu ve Rekabet Kurulu'nun başlattığı hukuki süreç bir yana, bu kurguya inanan, sektörde faaliyet gösteren insanların camiayı sorgulamaya başlaması çok değerli. Bu noktada tartışmaya dair önemli yazılar yazan Fuat Uğur'un perspektifinin doğru olduğunu hatırlatmalıyız.

Evet, her filmin bir sonu var. Herkesi her zaman kandıramazsınız.

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AMERİKA'NIN YANDIĞI NEREDEN BELLİ?

ABD'nin California eyaleti 7 Ocak'tan beri yanıyor.

Bütün dünya televizyonlarıyla beraber bizler de bölgeden gelişmeleri canlı yayınlarla aktarıyoruz.

ABD Başkanı Biden çıkıp açıklama yapıyor.

Trump "Beceriksizler" diyerek birkaç gün sonra devralacağı yönetime yükleniyor.

Her gün yangında evi yanan Hollywood ünlülerinden biri çıkıp Amerikan rüyası eleştirisi yapıyor.

Gelin görün ki hâlâ ABD'de aslında bir yangın olmadığına inananlar var.

Şaka yapmıyorum. Pazartesi gecesi A Haber Sebep Sonuç'taki yayınımız esnasında, "Siz konuşuyorsunuz, yangın falan yok" diyen pek çok "samimi uyarı" aldım.

Sosyal medyaya girince durumun daha da vahim olduğunu gördüm. Şarkıcı Gökhan Özen'in Los Angeles'ta çektiği ve "Hani bir yangın, duman, panik, itfaiye falan öyle bir durum yok. Yani bir şey yok. Benim anladığım kadarıyla herkes eski videoları paylaşıyor" sözleriyle paylaştığı video milyonlarca tık alıyor mesela.

Evet, kimse hiçbir şeye inanmıyor.

İletişim araçlarının yaygınlaşması ve çeşitlenmesiyle varılacak "bilgi toplumu" bu muydu?

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BEŞİKTAŞ'I ŞAHAN'A SOR ZAFER

CHP'li Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alındı.

Beşiktaş'ta bir türlü dikiş tutmuyor. Hatırlayacağınız üzere, CHP'nin daha önceki Beşiktaş Belediye Başkanı da benzer suçlamalarla gündeme gelmiş ve partisinden istifa etmişti.

Dün gazeteci arkadaşımız Zafer Şahin de Milliyet'teki köşesinde "Sahi ne var bu Beşiktaş'ta, hiç düşündünüz mü?" diye soruyordu.

Beşiktaş, Türkiye'nin en işlek ilçelerinden biri. Büyük rant var.

Ama tabii oyuncu Şahan Gökbakar daha iyi bilir.

Zira Akpolat'ın tutuklanmasına CHP'den önce o tepki gösterdi.

Şu an için sadece "suç örgütüne üye olma", "ihaleye fesat karıştırma" ve "haksız mal edinmekle" suçlandığını bildiğimiz başkana kefil olduğuna göre soruşturmaya polis adliye muhabirlerimizden bile daha vâkıf.

Baksanıza aynı soruşturmada kardeşi gözaltına alınan İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş bile, "Operasyon kapsamında gözaltına alındığını sabah öğrendim. Muhtemelen oradaki bir işle ilgili gözaltına alındı. Soruşturma gizli olduğu için bizim de bilgimiz yok. Sonuçta kardeşim de olsa yanlış bir şey yapmışsa gereğinin yapılması lazım. Konu bundan ibaret. Belediye memuru bu çocuk. Orada attığı bir imzayla ilgili gözaltına alınmış olabilir. İçeriğini biz de bilmiyoruz" diyor.

Evet Şahan Bey, madem konu herkesten önce tavır alacak kadar ilginizi çekiyor, anlatın bildiklerinizi, yargıya yardımcı olun, kamu da biz de aydınlanalım.

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BARIŞ YARKADAŞ'TAN MÜJDE!

Barış Yarkadaş, Özgür Özel'in "kırmızı kart"ının CHP'nin internet sitesine yüklendiğini, isteyenlerin cep telefonuna indirebileceğini herkesten önce duyurdu.

İşte gazetecilik!