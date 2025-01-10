Çözüm Süreci'ne verdiğim desteği hatırlatan arkadaşlarım, "Bu sefer ilgisizsin" diyorlar.

Doğru söylüyorlar.

Çünkü Tayyip Erdoğan'ın yalnız olduğu Çözüm Süreci'nde, ABD'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK devleti kurma vaadine kanıp masayı devirenleri tanıyorum.

Şımarıp tehdit diline sarılmaya ne kadar müsait olduklarını ve sözlerinin de pek bir hükmü olmadığını biliyorum.

Hatta itiraf edeyim, 14-15 yıl öncesinde belki bir anlam ifade eden argümanları ısıtıp yeniden piyasaya sürenleri gördükçe ister istemez gülümsüyorum da.

Türk halkı, siyaset, bu romantik edebiyatı aşalı çok oldu beyler bayanlar.

İnanın, ahaliyi şiirlerle, öykülerle barışın ne kadar iyi bir şey olduğuna ikna etmenize ihtiyaç yok.

Bu ülkede Kürtler ile Türkler arasında da bir savaş yok ki barış tartışılsın.

Toplumdaki önyargı vs. gibi sorunları çözmek de zaten anayasaların harcı değil. Türk yerine Türkiyeli dersek faşistler "A tamam, Türk-Kürt ayırmayacağız" mı diyecekler?

Bugüne kadar "Hayır, analar ağlasın" diyene de rastlamadım.

Görmüyor musunuz, "PKK silah bıraksın da..." diyerek süreci başlatan ülkedeki Türk milliyetçilerinin sembol ismi Devlet Bahçeli.

PKK'yı Türkiye'de bitiren, Suriye'deki ve Irak'taki uzantılarını köşeye sıkıştıran devletin Başkanı Erdoğan da pozitif açıklamalar yapıyor.

Ana muhalefet bile bu kez takoz olmak yerine kolaylaştırıcı bir pozisyon aldı.

E o zaman daha ne?

Bahçeli'nin çağrıyı yaptığı 22 Ekim'den beri niye sündürüyorlar?

Baksanıza iş Öcalan'ın evlenmesi geyiğine kadar geldi.

Atacakları, hukuk devleti için asgari şart olan bir adım: Silah bırakmak. Görevlerini, sorumluluklarını yerine getirmek için şart koşacak durumda değiller.

Laf salatasına karnım tok.

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CALİFORNİA YANGINDA GAZZE'YE DÖNMÜŞ, AMERİKAN DEVLETİ DÜNYAYA SU SIKIYOR

ABD'nin California eyaleti cayır cayır yanıyor. Ormanlık alanda başlayan yangın, Los Angeles'ın Hollywood bölgesine ilerledi. Aralarında ünlülerin de bulunduğu yaklaşık 3 bin Los Angeles sakini evlerini tahliye etme emri aldı. California Valisi olağanüstü hâl ilan etti.

Ne var ki ABD'den 10 bin kilometre ötedeki Suriye'de "yangın" söndürmeye çalışan devlet aygıtı evinde çaresiz.

Ama asıl çaresiz olanlar Amerikalılar... Ülkenin en önemli eyaletinden Gazze'yi andıran görüntüler gelirken torun sevincini paylaşan Başkan Biden'a ateş püskürüyorlar.

Yolları, köprüleri eskimiş, altyapısı çökmenin eşiğine gelmiş ABD'nin, Çin Denizi'nden Ortadoğu'ya kadar para yakarak dolaşan uçak gemilerinin zararı en çok Amerikan halkına.

Bakalım Trump'ın gücü, tespit ettiği bu kara delikleri kapatmaya yetecek mi?

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İSTANBUL GİBİSİ YOK BE!

ABD merkezli veri şirketi Inrix'in Küresel Trafik Puan Kartı'na göre, İstanbul 2024 yılında trafikte rakip tanımıyor.

Rapora göre İstanbul, dünyanın trafiği en sıkışık şehri seçilirken, sürücülerin trafikte yıl boyunca ortalama 105 saat kaybettiği belirtildi. Raporda İstanbulluların trafikte zaman kaybının 2023 yılına kıyasla yüzde 15 artış gösterdiği de yer aldı.

Artık trafikten yakınırken Mumbai örneği vermeyelim lütfen.

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CEVABI BU KADAR ERKEN BEKLEMİYORDUM

Yılbaşında Las Vegas'ta Trump Otel'in önünde Elon Musk'ın Cybertruck'ını havaya uçurduklarında "Daha sembolik bir eylem olamaz. Maaşa bağladıkları Hollywood'un senaristlerinden mi akıl aldılar yoksa hedefi Gazze'de olduğu gibi yapay zekâya mı sordular?" demiştim.

Cevabı bu kadar hızlı almayı beklemiyordum. Las Vegas polisi geçen gün, saldırıyı planlayan ABD askerinin, ChatGPT de dâhil olmak üzere üretken yapay zekâ kullandığını açıkladı.

"Bunlar insan olamaz" derken abarttığımızı mı düşünüyordunuz?