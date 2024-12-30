



Bir özet geçelim. Bahçeli'nin "Öcalan konuşsun. PKK'yı bitirsin. Huzur hakkından yararlansın" çıkışının, Trump'ın seçimleri kazanması ardından gidişatı doğru okuyan devlet aklının dile gelmesi olduğunu gördük.

Nereden mi?

Elbette, daha şimdiden, sahipsiz kalan PKK'nın Fırat'ın doğusuna süpürülüp bayrak indirmesi sonucunu doğuran Suriye Devrimi'nden.

Suriye politikasını değiştirme vadeden Trump'ın 20 Ocakta iş başı yapacak olması, Başkan daha göreve başlamadan sahada boşluk yarattı. Aktörleri ileri hamleler yapmaya teşvik etti. 13 yıllık düğüm 13 günde çözüldü.

Neticede Suriye'de Türkiye'nin nüfuz alanını genişledi. Suriye'nin kuzeyindeki PKK devleti projesi çöpe gitti. 13 yıldır Suriye'den Türkiye'ye yönelen göç tersine dönmeye başladı.

Farklı ittifaklar ve imkanlar doğuracak yeni döneme eskinin yükleriyle girmek istemeyen İktidar cephesi de 40 yıldır ekonomiden siyasete, toplumsal huzurdan demokrasiye kadar her alanı zehirleyen uru kesip atmak istiyor.

Gelelim, herkesin aklındaki soruya.

Çözülecek olan ne?

Kendimi bildim bileli Kürtlerin demokratik haklarının iadesi için çaba harcayan, ayrımcılıklarla mücadele eden biri olarak ortada "ancak silahla çözülecek bir yarılma" göremiyorum.

Erdoğan döneminde, PKK'ya gerekçe gösterilen koşulların tamamı ortadan kaldırıldı. Bir dönem kamusal alanda kullanımı yasak olan Kürtçe'nin lehçeleri bugün okullarda seçmeli ders olarak okutuluyor. Hatta güneydoğu illerimizde bile izlenmeyen TRT ŞEŞ gibi uygulamalarla kolektif haklar meselesi abartıldı bile.

Ekonomiden demokrasiye Kürtlerin mustarip olduğu ne varsa 85 milyondan geri kalanın da sorunu.

O halde hiçbir partiye, guruba, zümreye tanınmayan "silahlı güce sahip olma" ayrıcalığının DEM'e tanınmasının izahı var mı?

Yıllardır sürse de oluşan koşullarda Türkiye Cumhuriyeti bu 3. Dünya ülkesi manzarasına daha fazla müsaade edemez. Benim diyen kurumsallaşmış demokrasilerin bile yanaşmadığı asil jestler uğruna varlığını daha fazla tehlikeye atmaz.

PKK meselesini diri tutmak için yırtınan batı da kendi derdine düşmüş durumda. Koalisyon dönemlerinde olduğu gibi Erdoğan'a söz geçiremeyeceklerini de biliyorlar.

İmralı'da DEM'liler görüşen Öcalan'ın "çağrıyı yapmaya hazırım" demesi, ortaya çıkan bu tabloyu net olarak gördüğünün işareti.

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DEM'İN DE KANDİL'İN DE BAHANESİ KALMADI

Abdullah Öcalan ile üç saate yakın görüştüklerini anlatan Pervin Buldan, "Sağlığı ve morali iyi. Oldukça moralli gördük 10 yıl aradan sonra. En son 2015'te görmüştük. Aradan 10 yıl geçti, oldukça iyi gördüğümüzü söyleyebilirim. Kendisi de çok umutlu bu dönem açısından. 'Bu bir şans' diyor. Bu şansı hepimizin değerlendirmesi lazım" diyor.

Ve ekliyor:

"O süreçten (Çözüm Süreci) hepimizin dersler çıkarması gerekiyor. Bu dönemi iyi değerlendirmek lazım. Muhalefet açısından söylüyorum tabii bunları."

Yo Pervin Hanım, muhalefet açısından söylemeyin. Zira bu dönemde ihtiyacınız olan ilk şey özeleştiri. Baksanıza Çözüm Süreci'nde takoz vazifesi gören CHP bile bu kez sağ duyulu. Özgür Özel "Çözüme engel olmayız" diyor.

DEM'e düşen belli:

Bu kez de Kandil'in ağalarıyla bir olup yanına gittiiklerinde heyecanlandıkları Öcalan için alttan alta "Önderlik tesir altında" propagandası yapmasınlar, yeter.

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KÜRT MESELESİ ÇÖZÜLÜYOR ALEVİ MESELESİNİ ISITIN!

Hangi yapay sorun çözülme emaresi gösterse eski defterleri açıyorlar.

Suriyeli nefretini körükleyecek koşullar ortadan kalkmaya başlayınca da dönüp Kürtlere baktılar ama ne çare... PKK'ya uygun ortam yaratan koşullar da değişiyor. Suriye'den Türkiye'yi zehirleyen PKK sorunu çözülüyor.

O zaman geriye kalıyor?

Aleviler tabii ki?

Suriye'deki devrim üzerinden Türkiye'deki Alevileri kışkırtmaya çalışıyorlar.

Alevi vatandaşlarımız bu oyuna geçit vermez.

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SURİYE BÖLÜNMEYECEK

Suriye Devrimi'nin PKK'ya özerlik vermek için İsrail ve ABD tarafından organize edildiğini söyleyenler hayal göre dursun Suriye'deki yeni hükümetin Başkanı Ahmet eş-Şara kararlı.

Dün geçiş süreci için anlaştığı Körfez ülkelerinin medyasında şu sözleri manşetteydi:

"Kürtler Suriye'nin bir parçası, güçleri orduya bağlanacak. Suriye bölünmeyecek."

Batının yanı sıra bölge ülkeleri de PKK'yı artık gözden çıkarttı.