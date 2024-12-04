Güney Kore Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol, dün YTN kanalında canlı yayınlanan konuşmasında sıkıyönetim ilan etti. Yoon, muhalif partilerin "ülkeyi krize sokmak için parlamenter süreci rehin almasını" sıkıyönetime gerekçe gösterdi. Kuzey Kore tehdidinden bahsetti.

En son 1980'de sıkıyönetim ilan edilen Güney Kore'de parlamento ve siyasi partilerin faaliyetlerinin yasaklanacağı, medya ve yayıncıların ordu kontrolü altında hareket edeceği belirtiliyor.

Yeol'un, 2018'de Kuzey Kore Lideri Kim Jong Un'la sıcak pozlar veren Trump gelmeden işi sıkı tutmak, dizginleri eline almak istediği açık. Zira Güney Kore'de 30 binden fazla ABD askeri var. Trump da NATO ve müttefiklerle olan ilişkilerinde daha az katılım ve daha fazla mali yük paylaşımı istediğini sıkça tekrar ediyor.







Singapur'da Un'la bir araya gelerek ezber bozan Trump'ın yeni dönemde Pasifik'te dengeleri sarsmak için Kuzey Kore ile diyaloğu ilerletmesi ihtimali çok yüksek. Bu da bölgede ABD'ye göbekten bağlı askeri ve ekonomik politikalarla var olan Güney Kore'yi zora sokabilir.

Anlaşılan o ki Güney Kore devleti de Trump'ın olası hamlelerini en az zararla atlatmak, sürprizlerle karşılaşmamak için sıkıyönetim kartını kullanıyor.

Tekrar olacak ama uyarmadan geçemiyorum... ABD'deki her devir teslim sürecinde olduğu gibi, bu kez de dünya 20 Ocak'a fena sallanacak.

Ukrayna'da, Suriye'de, Gazze'de, Lübnan'da, Gürcistan'da ve son olarak Güney Kore'de şahit olduğumuz ani değişimler yaklaşan depremin öncü sarsıntıları. Titreyip kendimize gelmeliyiz.

NOT: Yazı baskıya girdiği saatlerde Güney Kore Parlamentosu sıkıyönetim kararını reddetti. Devlet Başkanı Yeol da ülkede sıkıyönetimin kaldırılacağını ve askerlerin geri çekileceğini bildirdi.

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ESAD, SURİYE'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNÜ ERDOĞAN KADAR UMURSAMIYOR

Esad, iç savaşının ilk yıllarında Suriye'nin kuzeyini ABD'nin kendisini devirmek için dizayn ettiği YPG'ye teslim etti.

Esad'ın güçlerini Şam çevresinde yoğunlaştırmak için attığı bu taktik adım, aynı zamanda en büyük tehdit olarak Türkiye'yi gördüğünün açık işaretiydi.

Esad'ın o zaman böyle düşünmesi, denize düşen misali yılana sarılması çok da şaşırtıcı değildi. Zira Dışişleri Bakanlığı döneminden itibaren Türkiye'nin Suriye politikasını ABD'ye endeksleyen Davutoğlu başbakanlığında da Washington'a uygun adım yürüdü.

Ne var ki Erdoğan, Davutoğlu'nun Okyanus ötesinin derinliklerinde şekillendiğini bugün daha iyi anladığımız stratejisini 2015'te terk etti.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından, ABD'nin kantonlarını birleştirerek devletleşmesi için harekete geçirdiği YPG'nin üzerine yürüdü.

Bu askeri harekâtların, meşru müdafaa hakkını içeren BM'nin 51. Madde'sine ve Türkiye ile PKK'ya topraklarını açan Suriye arasında 1998 yılında varılan Adana Mutabakatı'na uygun olduğunu hatırlatalım.







Türkiye, sınır ötesi harekâtlarıyla eşzamanlı olarak Suriye'nin temsilcileri olan Rusya ve İran'la birlikte Astana sürecine dâhil oldu. Bir yandan da Şam'la kapalı diplomasi yürütmek için yoğun çaba harcadı.

Erdoğan son olarak da birkaç ay önce Putin'in bizzat devreye girdiği diyalog süreci için Esad'a samimi çağrılar yaptı.

Ne var ki Esad, fil gibi kindar ve bu yüzden gözleri kör olmuş durumda. Türkiye, Muhaberat'ın topraklarında yaptığı eylemler de dâhil geçmişe bir sünger çekmişken, Şam değişen durumu kabullenmekte zorlanıyor. Türkiye'nin kendi çıkarına olduğu için Suriye'nin toprak bütünlüğünü savunan yegâne güç olduğunu kabul edemiyor.

Harekâtlarının terörle mücadele amacı taşıyan geçici bir süreç olduğunu Rusya'nın ve İran'ın şahitliğinde açıkça garanti eden Türkiye dururken, ülkenin kuzeyini Şam'dan kopartıp ABD güdümünde bağımsız bir devlet kurma hedefini açık eden YPG ile çalışması bu körlüğün ürünü.

Bir karış toprak talebi olmayan Ankara'dansa Akdeniz kıyısında liman için Suriye'de bulunan Moskova'ya, Şam'ı rehin almaya çalışan Tahran'a güvenmesi, Suriye'nin toprak bütünlüğünü Erdoğan kadar umursamadığının kanıtı değil mi?

Rus medyasında Halep'in düşmesinin ardından Şam'ın gardını indirdiğine, Türkiye'ye yeni heyet gönderdiğine dair haberler çıkıyor.

Geç kaldığı kesin ama anlaşılan son şok biraz aklını başına getirmiş gibi.

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FBI'IN BAŞINA DAHA İYİ BİR İSİM DÜŞÜNÜLEMEZDİ

Trump, FBI'ın başına eski Savunma Bakanı Özel Kalem Müdürü Kash Patel'i atayacağını duyurdu.

Hindistan kökenli 44 yaşındaki Patel, 2023'te yayımlanan "Hükümet Gangsterleri:









Derin Devlet, Gerçek ve Demokrasimiz İçin Savaş" adlı kitabında, başta FBI ve Adalet Bakanlığı olmak üzere başkentteki bazı kurumlara sert eleştiriler yöneltmiş ve bu kurumlarda "kapsamlı bir temizlik yapılması" çağrısında bulunmuştu. FBI'ın Washington DC'deki merkezinin sökülüp "derin devlet müzesine" dönüştürülmesi gerektiğini bile söylemişti. Seçilmiş ABD başkanlarını teslim alan istihbarat bürokrasisini zor günler bekliyor.