Özgür Özel yumuşama-normalleşme stratejisi kapsamında attığı ne kadar olumlu adım varsa telafi etme peşinde.

İşi, sosyal medya iktidar seçmenine hakaret etti diye bir lümpeni CHP protokolünde onur konuğu olarak ağırlamaya kadar vardırdı.

Kimileri Özel'in bu radikal tavrının dün bir televizyon programında dile getirdiği erken seçim çağrılarıyla alakalı olduğu görüşünde. Ne var ki partisini merkeze taşımadan iktidar olamayacağının farkında olan bir siyasetçi için Cumhur İttifakı seçmeninin edilen hakareti sahiplenmek, partiyi dar kalıbına hapsetmek mantıklı bir hamle değil.







Özel'in asıl amacı tüzük kurultayı öncesi, parti kulislerinde kendisini "teslimiyetçi" diye eleştiren çevrelere karşı elini güçlendirmek.

Kaldı ki Özel'in kendisi de Cumhurbaşkanlığı Hükümet Modeli'nde erken seçimin muhalefetin inisiyatifinde olmadığını biliyor.

Özel bu stratejiyle hem partideki hakimiyetini sağlama almak hem de iktidarın ekonomiyi 2026'da yoluna sokma ihtimalini sabote etmek istiyor. Zira zorlu geçen birkaç yılın ardından normalleşme emareleri gösteren piyasalar hala manipülasyona çok açık. Baksanıza gün aşırı "Hazine Bakanı istifa etti", "edecek" sakızını çiğniyorlar. Böyle bir ortamda genel seçimlerin ardından henüz 1,5 yıl geçmişken sandıktan bahsetmek bile piyasadaki aktörlerin yeniden rasyonel zeminden uzaklaşmalarına neden olabilir.

Ekonomik sıkıntılardan muzdarip halkın da iktidarın sıkı politikalarla gidişatı düzeltme olasılığı karşısında CHP'nin ekonominin daha da kötüye gitmesi şartına bağlı iktidar hedefini desteklemesi zor.

Kimse seçmene aptal muamelesi yapmasın. 29 Mayıs'ta iktidarı AK Parti'ye, yerel yönetimlerin çoğunluğunu ise CHP'ye verecek kadar hassas ayar yapan seçmen, ülkenin yeniden seçim ekonomi-politiğine girmesinin felaketi olacağının farkında. Muhalefet siyasi entrikalarla erken seçim hedefine ulaşsa bile en geç 2028'de sandıkların yeniden kurulacağını olanın kendisine olacağını biliyor. Zira yakın geçmişimiz yıl aşırı seçime giden bir ülkede ekonominin dikiş tutmayacağının örnekleriyle dolu. Hiç kimse bir avuç CHP elitinin parti içi iktidar mücadelesi uğruna bindiği dalı kesmez.

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SENCER BEY BİR DE ATATÜRK'LE ALDATANLARI SORSUN

Atatürk tartışması popülerleşince MetroPOLL, Araştırma'nın kurucusu Özer Sencar 2023 yılında Atatürk'le ilgili yaptığı bir anketin sonuçlarını paylaştı.

Ankette katılımcılara "Atatürk'ün bu ülkeye yaptıklarından dolayı ona şükran duyuyor musunuz?" sorusu yöneltilmiş. Katılımcıların yüzde 86,4'ü "evet" demiş.







Sencer aksini iddia etse de bu anketin devam eden tartışmalara dair bir şeye işaret etmediği ortada.

Zira, Türk tarihindeki diğer devlet adamları gibi Atatürk'ün siyasi tercihlerine dair entelektüel tartışma hep olsada insanlar geçmişi koşullarında değerlendirecek kadar olgun.

Halkın tepkisi, Atatürk'ten sonra ayrıcalıklarını korumak isteyen azınlığın yarattığı Kemalizm ideolojisine. Uğur Mumcu'nun "Bu memlekette banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi taktılar" diye özetlediği sömürü mekanizmasına itiraz ediyorlar.

Sancar aynı insanlara "Atatürk'ün darbelere, sandıktan çıkamayan beceriksiz siyasetçilere, kalkan yapılmasına karşı mısınız" diye sorsa yine bu anketine yakın cevaplar alacağı da ortada.

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YENİ GAZZE BATI ŞERİA

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi bugün Türkiye'ye geliyor. Siciline dair şerhlerimiz malum ancak Filistin'deki duruma dair inisiyatif alma ihtimalini de göz ardı edecek durumda değiliz.

Zira İsrail ile İran-Hizbullah sulh olmuşa benziyorlar. Gazze'yi yıkan Netahyahu da Batı Şeria'yı dümdüz etmekle meşgul.

Bir umut...

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UCM PUTİN'E ASLAN NETENYAHU'YA KEDİ

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Moğolistan'da. Bu, geçen yıl hakkında tutuklama emri çıkarılmasından bu yana Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) üyesi bir ülkeye ilk ziyareti.







UCM Moğolistan'ı, Putin'in tutuklamamasının UCM'nin meşruiyetini zayıflatabileceği konusunda uyarmış.

Halâ utanmadan konuşuyor musunuz? Ukrayna savaşı nedeniyle Putin'in peşine düşen ancak 50 bin sivilin ölümünden sorumu olan Netenyahu için kılını kıpırtdatmayan UCM'nin meşruiyeti var mı ki?