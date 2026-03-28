Asıl küresel tehdit tank veya mermi değil

ABD-siyonist İsrail birlikte İran'a saldırarak sadece bölgemizi değil dünyayı sarsan bir krizin fitilini ateşledi. Nasıl sonlanır bilinmez ama Türkiye, bu haksız savaşı durdurmak ve farklı alanlarda yol açtığı ağır faturayı en aza indirmek için ciddi bir çaba içinde.

Başkan Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diplomatik alanda yoğun görüşmeleri sürdürürken, savaşın yol açtığı yalan ve yanıltma haberlerle mücadeleyi de İletişim Başkanlığı üstlenmiş durumda. Bu açıdan dün İstanbul Beşiktaş'ta İletişim Başkanlığı'nın ev sahipliğinde anlamlı ve dikkat çeken Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi (STRATCOM) düzenlendi.

Gerçekten de adına yakışır biçimde uluslararası bir etkinlikti. Dünyanın dört bir yanından, 37 ülke ve 5 uluslararası kuruluştan politika yapıcılar, diplomatlar, iletişim uzmanları ve medya profesyonelleri oradaydı. Bir salon yetmediği için ikinci salon açılmıştı.

Başkan Erdoğan'ın video mesajıyla katıldığı toplantının açış konuşmasını yapan İletişim Başkanı Prof. Dr. BurhanettinDuran, dezenformasyonun küresel birtehdit olduğunu belirtiyor ve şöyle diyordu:

"İletişim Başkanlığı olarak bizler;doğru, teyit edilmiş ve güvenilir bilgininesas alındığı bir iletişim ekosisteminiinşa etmeyi temel öncelik olarakgörüyoruz. Bugün artık şunu çoknet ifade etmek gerekir: Yaşadığımızçağda stratejik iletişim, çatışma alanlarıve krizler birbirinden ayrı düşünülemez.Üretilen bilgiler yalnızca birenformasyon olmak yerine, doğrudanbir güç unsuru ve rekabet alanı hâlinegelmektedir. Günümüzde artık tehditlertankla değil 'yeni trendlerle' dünyamızagirmekte; üstelik mermiyle değil manipülasyonla ilerlemektedir."

Zirvenin ilk oturumunun son konuşmacısı Cumhurbaşkanı Yardımcısı CevdetYılmaz'dı. Yılmaz da, hakikat ile algı arasındaki sınırın giderek bulanıklaştığının ve dezenformasyonun yani yalan haberciliğin güçlü bir siyasi silah olduğunun altını çiziyordu:

"Çünkü şunu görüyoruz. Yaşanansavaşlar sadece bombalarla, ordularlayapılmıyor, aynı zamanda bir iletişim,bir algı savaşı var. Hakikatleri herkeskendince çarpıtma ve çıkarlarına görekullanma eğilimi içinde. Maalesefyeni teknolojiler, yapay zekâ gibi teknolojilerde bu konuda çeşitli imkânlar sunuyor."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı CevdetYılmaz, son birkaç yılda çevremizde meydana gelen Ukrayna-Rusya, Azerbaycan- Ermenistan ve son ABD-İran savaşına değiniyor, savaş ve kriz zamanlarında ülke liderliğinin önemine dikkat çekiyordu:

"Liderler her zaman önemlidir, her koşulda önemlidir. Ancak fırtınalı, kaotik zamanlarda liderliğin önemi bir kat daha artmaktadır. Bu anlamda dirayetli liderliğiyle sadece ülkemiz için değil, bölgemiz ve küresel düzen için de son derece önemli bir değer olan Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinin çok daha kıymetli hâle geldiğini vurgulamak isterim."

Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi'nde de görüldü; Türkiye hem Başkan Erdoğan'ın güçlü liderliğiyle hem daha adil bir dünya önerisiyle hem de kurumsal kapasitesiyle sadece bölgenin değil dünyanın ne yapacağını merak ettiği ve devreye girerse "çözer" diye baktığı bir ülke konumunda.