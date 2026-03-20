‘Bunu Muhittin Böcek de anlatacak, zamanı var’

Bayram günü bile bu coğrafyanın yüzü gülmedi, gülmüyor. Bir yanda ABD-siyonist İsrail'in, ramazanda çocuk katliamıyla başlattıkları İran saldırısı bölgeyi kan ve gözyaşına boğdu. Öte yanda yine aynı Batılı güçler kurdukları küresel sistemin kurumlarını yok sayarak dünyayı kaosa sürüklüyor.

Acılarda sınır tanımayan kaotik bir dünyaya doğru gidiyoruz.

İç cephede de durum farklı değil. Çevremizdeki yangına ve "terörsüzTürkiye" başarısına rağmen siyasi gerilim bitmek bilmiyor. Ülkenin ana muhalefet partisinin Genel Başkanı Özgür Özel, koca CHP'yi yolsuzlukla lekelediği gibi şirazesini kaybetmiş bir ruh hâliyle hareket ediyor, iftirada sınır tanımıyor.

Üstüne üstlük neredeyse her darbeye, her cuntaya destek veren bir tarihe sahip partinin genel başkanı olarak o darbeleri siyasi hayatımızdan söküp atan BaşkanErdoğan'ı "cuntacılıkla" suçluyor.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'le kavgası da farklı bir sonuç üretmiyor. Artık söz yargının ama şu da biliniyor: Özel'in bugüne kadar ortaya attığı iddiaların hiçbiri doğru çıkmadı. Bu gerçek biline biline de Özel, CHP genel başkanı oldu. Tam hakikat ötesi bir durum.

Şimdi bu seriye yeni bir dalga daha ekleniyor. İddia şu: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tekrar aday olmak için bizzat Özgür Özel'e 20 milyon dolar verdi mi vermedi mi?

Uzun süredir medyada tartışılan bu iddiayı önceki gün Adalet Bakanı AkınGürlek bir kez daha gündeme taşıdı. Tarih verdi, baz örtüşmesinden söz etti ve şunları söyledi:

"Biliyorsunuz Muhittin Böcekdavasında bir yargılama var.Muhittin Böcek, 15 Ocak 2024tarihinde Manisa'da bir benzinliğeuğruyor. Bu benzinliğe niye uğruyor?Burada Muhittin Böcek'in itirafçıolma durumu vardı. Oradabiliyorsunuz Özgür Özel'e kendisininadaylığı konusunda bir para iddiası var."

Satır arası şu cümle de çok çarpıcı:

"Bunu Muhittin Böcek de aslında anlatacak da zamanı var."

Sözün sahibi Adalet Bakanı ve bir önceki İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı.

Böcek de şu an Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen "rüşvet" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında yargılanıyor. İddianamede Böcek'in oğlu Mustafa Gökhan Böcek'in yakın arkadaşı işadamı Furkan Solak'ın söyledikleri, yukarıdaki iddiayı güçlendiriyor:

"Gökhan Böcek, 2023 yılı sonaylarında çok sinirli ve mutsuzdu.Ben de kendisine neden bu kadarsinirli ve mutsuz olduğunu sordum.Kendisi de babamın aday gösterilmesiiçin CHP Genel Merkezi'ne50 milyon TL bağış adı altındapara gönderdiklerini, Genel BaşkanÖzgür Özel'in bütün belediye başkanadaylarını açıkladığını ancakbizimkini açıklamadığını, bu nedenlemuhatap almadıklarını ve bundan dolayı sinirli olduğunu söyledi."

O günler herkesin malumu; o seçimlerde mevcut iki CHP'li başkanın adaylığı geç açıklandı. O isimlerden biri Muhittin Böcek'ti. Adaylığı ancak 26 Ocak'ta açıklandı. Şimdi soralım, Böcek tam da o tarihlerde 15 Ocak'ta 08.15'te çıkış yaparak Manisa'ya neden gitti? Gezi hangi amaçla yapıldı ve kimlerle görüştü?

Bakın CHP Genel Başkanı ÖzgürÖzel daha önce bu soruya nasıl bir cevap vermiş: "Oradaki başsavcınınhaberi bile yok. BuradanMuhittin Böcek'e adam yolluyorlar. 'CHP'ye iftira at' diyorlar."

Bu da ilginç bir açıklama. Çünkü Özel, Antalya'daki başsavcının haberi olmadığını söylüyor.

Peki bunu nereden biliyor?

Bu iş biraz karışık ve tam tersi bir süreçten söz ediliyor. Acaba Böcek herşeyi anlatmaya hazırlanırken arayabirileri mi girdi?

Bu durum, CHP kurultayının para gücüyle satın alındığı bilindiği hâlde "mutlak butlan" kararının çıkmamasını hatırlattı. Bir de şu soruyu: Acaba"kahramanı" Özgür Özel'le özelgörüşmeler yapan Bülent Arınçyalnız kurt mu?

Not: Ramazan Bayramı'nızıkutluyor, barış ve sağlık getirmesinidiliyorum.