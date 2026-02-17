30 milyon dolar ‘Ekosistem’in parası

Kayıtdışı, kara para veya rüşvet parası, adına ne derseniz deyin 30 milyon dolar çok büyük bir para. Helal kazançla elde edilen bir para olmadığı çok açık. Dile kolay 300 kilo ağırlıktan, "balya balya" paralardan söz ediyoruz. Bu "balya balya" para fotoğraflarını da bir yerden hatırlıyoruz.

Ama önce olaydaki garipliklere bakalım...

Bir döviz bürosu sahibi, bu devasa para balyalarını tam 3 ay boyunca garajdaki araçlarında saklamış. Sonra bir gün uyanık birkaç hırsız, lüks sitenin garajındaki iki araçta TL karşılığı 1 milyar 300 milyon lira olan bu parayı öğreniyor ve soyuyor. Hem de tereyağından kıl çeker gibi...

Öyle soygun filmlerindeki gibi kafa yormalarına, teknolojik formüllerle sistemi bozmalarına ya da en kaba şekliyle tünel kazmalarına falan gerek kalmamış, sadece iki aracın camını kırmak yetmiş büyük soygunu gerçekleştirmeye.

Soygunun yapıldığı kişi de döviz bürosu sahibi. Artık danışıklı dövüş mü dersiniz, tesadüf mü dersiniz bilemem ama onlardan daha önemli soru şu: Kim bu döviz bürosunun sahibi?

Bu isim bize, CHP'nin o meşhur "şaibeli kurultay" günlerini hatırlatıyor. Döviz büroları ilk o günlerde gündeme gelmişti. Gazeteci Tolgahan Erdoğan, sosyal medya hesabından, kurultayın yapıldığı 5 Kasım 2023 Pazar günü İstanbul Laleli'de 4 döviz bürosunun özel olarak açtırıldığını, bürolardan 50 milyon doların VIP araçlarla taşındığını ve dağıtıldığını paylaşmıştı.

Bu iddia biraz geç de olsa 14 Ekim 2025'te Kapalıçarşı'ya, aralarında Taç Döviz'in de olduğu 4 döviz bürosuna yapılan operasyonla ciddiyet kazanmıştı.

O operasyonla nelerin yakalandığını da hatırlamakta yarar var:

Taç Döviz'e ait işyerinde yapılan aramada, güvenlik kamerası olmayan depo bölümündeki 9 çelik kasada 52 milyon euro, 47 milyon dolar, 44 kilogram altın ve 155 kilogram gümüş olmak üzere 5 milyar lira ele geçirilmişti. Arabalarda saklanan 30 milyon dolar da herhalde bu fotoğrafın bir parçası.

Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz, 33 kişiyle birlikte tutuklanmış ve cezaevine gönderilmişti. Soruşturma derinleştikçe, işin bir ucu "Ahtapotun Kolları"na yani İmamoğlu'nun kuryelerini kadar uzanmıştı.

O günlerde yazıldı, büyük ihtimalle Taç Döviz iddianamesinde de yer alacak; Atilla Durmaz ile İmamoğlu'nun Koruma Müdürü Mustafa Akın ve "para kasası" Adem Soytekin arasında yoğun bir telefon trafiği tespit edilmişti.

Şu işe bakın; bugün kamuoyunu meşgul eden ve araba bagajlarında saklanan 30 milyon doların sahibi de o operasyonla tutuklanan Taç Döviz'in sahibi Atilla Durmaz'ın oğlu Bilal Durmaz...

Tesadüf olmadığı çok açık. Bu 30 milyon doların da İBB eksenli "sistem"le ilişkili olduğu yazıldı. Zaten İBB eksenli "soygun" düzeninden ya dolarlar fışkırıyor ya da özel uçaklarda sergilenen rezillikler... Sadece burayla sınırlı kalsa iyi, başka yerlere de sıçramış...

Bu arada Bilal Durmaz'ın emniyetteki ifadesi de baştan sona çelişkilerle dolu.



CHP 'KUTU'LARI SEVER

Bu tablo son yıllarda CHP ile rüşveti yan yana getiren fütursuz bir yapı olduğunu gösteriyor. Dolarlar, eurolar havada uçuşuyor, siyaset yerine lüks hayat yarışı öne çıkıyor. Bu fütursuz CHP'lilerin ortak noktası ise "baklava kutusu" sevmeleri... İlk örneği Manavgat Belediyesi'ndeki yolsuzluk soruşturmasında görüldü. Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Engin Tüter'in, baklava kutusunda 110 bin euroyu aldığını bütün Türkiye izledi. Görüntüsü var mı bilmiyorum, eski Bursaspor Başkanı Emin Adanur da "pasta kutusu" içinde Bursa Nilüfer Belediyesi'ne rüşvet verdiğini iddia etti.

Bunun son örneğini de hep rüşvet vererek iş yaptırdığını söyleyen ve "Suç örgütü lideri" olarak yargılanan Aziz İhsan Aktaş verdi. Hem de mahkeme hayati önünde eski ifadesini, Temmuz 2024 tarihinde Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin'i temsil eden eşi Celal Tekin'e, Ankara'daki bir evde 1 milyon dolar nakit parayı kadayıf kutusu içerisinde bizzat teslim ettiğini tekrar ediyor ve şöyle diyordu:

"Paraları kadayıf kutusu içerisinde götürdüm."