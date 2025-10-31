31 Ekim 2025, Cuma
Daha Fazla Gör
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- "Terminal" filminin esin kaynağı olan İranlı Mehran Nasseri, diplomatik bir sorun yüzünden 1988'den hangi yıla kadar Paris-Charles de Gaulle Havalimanı'nda yaşamıştır?
- 1 milyonluk soru! Fenerbahçe Spor Kulübü'nün kurucu üyesi ve ilk başkanı kimdir?
- Hangisi TDK'de tanımı olan bir ifade değildir?
- Hangisi tatlı su balığıdır?
- Astronot kelimesi hangi iki kelimenin birleşmesinden oluşur?
- İlköğretimde beş sınıf atlayıp 16 yaşında yüksek lisansını, 21 yaşında doktorasını tamamlayan; yaklaşık 230 IQ puanıyla dünyanın en zeki insanları arasında gösterilen Terence Tao'nun mesleği hangisidir?
- Birleşmiş Milletler 2024 Gıda İsrafı Endeksi Raporu'na göre, dünyada 2022'de kişi başına yıllık evsel gıda israfı kaç kilogramdır?
- Bütün hayvan türlerinin yarısından fazlası hangi sınıfın üyesidir?
- İnsanda 7 boyun omuru varken zürafada bu kemikten kaç tane vardır?
- Ankara’dan sonra Bolu’da! Deli Dana hastalığı nedir, bulaşıcı mı, belirtileri neler? Tedavisi var mı?
- 31 EKİM CUMA NAMAZI SAATİ: 81 il için ezan vakitleri saat kaçta? Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekat?
- Cuma Hutbesi TAM METİN OKU-PDF İNDİR | 31 Ekim Cuma Hutbesi konusu ne?