Zengin kadro iş başında!

Yeni transferler, sadece kadroda kaliteli bir derinlik yaratmadı, G.Saray'a da müthiş bir hava getirdi. Eğer Okan Buruk, bu kaliteli derin kadroyu sezon başında kurmuş olsaydı Şampiyonlar Ligi'nde G.Saray kesinlikle ilk 8 arasında yer alırdı. Kulübedekilere bir göz atalım; İcardi, İlkay, Asprilla, Singo, Boey, Nhaga, Can Armando, Kaan, Eren ile cezalı Lemina ve sakat olan Sane düşünüldüğünde müthiş etkileyici ve kaliteli bir kadronun ortaya çıktığı görülüyor. Şimdi, Okan hocanın eli güçlenecek, mazeret üretme konusunda şansı olmayacak. Derin kadro, her yerin iki adamı olduğunu bize gösterdi. Rize maçında G.Saray, zaman zaman sarsılsa da maç boyu oyunu elinde tuttu, pozisyon zenginliği içinde yaşadı. Final paslarında tercihler doğru olsaydı çok daha farklı bir skor öne çıkardı. Ama 4 oyuncuyu bir kenara koyuyorum. 1-Kendisine özel atletik performans hocası tutan Sara maç boyu enerjisini hiç kaybetmedi, savunma-hücum arasında mekik dokudu, gol aradı savunmadan Rize ataklarını bile engelledi. 2-Lemina'nın olmadığı maçta Torreira orta sahanın yine dinamosu oldu, savunmayı rahatlatacak pozisyonlar sağlayıp topu oyuna akıllı soktu. 3-Gecenin yıldızı Jakobs oldu. Hatasız oynadı, Rize hızlı ataklarına izin vermedi sürekli hücuma katıldı. Çabukluğu ile rakip atakları kesti. 4-Osimhen, yeterli pas alamamasına rağmen sürekli koşularıyla rakip savunmanın huzurunu bozdu attığı gol, çok zordu, çalımı ve vuruşu mükemmeldi. 5-Barış Alper hem golü hem de asisti ile skor katk-ı sında dengeleri değiştiren ismi oldu...