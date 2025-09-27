LEVENT TÜZEMEN

Leroy Sane sorumluluk almıyor

Singo'nun bireysel becerileriyle hazırladığı, büyük golcü İcardi'nin topukla yaptığı vuruş, bu sezon 'En güzel goller vitrini'nde yer alacaktır. İcardi'ye 'kilolu' diyenler, herhalde attığı golü görünce saygı duyacaktır. İcardi, sakatlıktan dönmesine rağmen hâlâ tek vuruş ustalığını korumayı sürdürüyor. Singo ile Sallai'nin önlü arkalı oynaması akıllıcaydı. Singo hücuma çıkarken onun boşluğunu sağ bek oynama pratikliği sayesinde Sallai hep doldurdu. Ancak G.Saray, bu birlikteliği Eren-Barış ikilisinde gerçekleştiremedi ve Alanyaspor sürekli Eren'in bölgesinden hücum girişimlerinde bulundu. G.Saray, orta sahayı tamamen eline geçiremediği için Akdeniz ekibinden çok ciddi baskılar yedi. Kaleci Uğurcan, kritik kurtarışlara imza attı ama en önemlisi, Ogundu'nun vuruşunda golü ayağıyla önlemesiydi.

Bayern'deki Leroy Sane'yi ne zaman izleyeceğiz merak ediyorum. Alman yıldız, sahada çok koşuyor görünüyor ama sorumluluk almıyor, ikili mücadelelere girmiyor, buluştuğu topları da hücuma hızla taşımak yerine en yakınındaki arkadaşına vermeyi tercih ediyor. Sane'nin performansına baktığımızda o bölgede oynamayı öncelikle Yunus Akgün hak ediyor. Sara çok etkisizdi, ciddi pas hataları yaptı. Galatasaraylı oyuncular, rakibe çok pozisyon verdiği ve iyi oynamadığı maçta yine kazanmasını bilip 7'de 7 yaptı ve Okan Buruk'a da yeni bir rekor hediye etti.

