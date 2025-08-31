31 Ağustos 2025, Pazar
LEVENT TÜZEMEN
31.08.2025, Pazar
G.Saray, Osimhen'e göre oynamıyor. Hızlı, fizikli, güçlü ve deparlı bir santrforunuz varsa onu kanatlardan yapacağınız ortalarla ya da araya atacağınız final paslarıyla beslemeniz gerekir. Dünkü kadroya baktığımız zaman 5 oyuncunun sol, 5 oyuncunun da sağ ayaklı olduğunu gözlemledim. Birçok kulüpte bu tür dengeleri göremezsiniz. Ancak kanatlarda görev yapan Yunus ve Sane'nin sol ayaklı olmalarının yanı sıra kısa paslarla oynamaya çalışıp orta yapmayı düşünmemeleri Osimhen'i maç boyu olumsuz etkiledi. Geçen sezon Sallai ve Barış'tan Osimhen fazlasıyla destek almıştı. Osimhen, beklediği ortayı Abdülkerim'den aldı ve golünü attı. G.Saray, Barış'ı arıyor. Çünkü Barış'ın en büyük özelliği savaşçı olması. Yönetim, Barış sorununu çözebilirse Okan hocanın eli eskisi gibi güçlenir. Barış, Şampiyonlar Ligi'ni oynamadan G.Saray'dan gitmemeli. Yönetim de Barış'ı ikna edebilecek ekonomik formülleri geliştirmeli. Eğer Zaniolo gitmeyecekse Okan hoca onun hızını ve topu vuruş kalitesini daha fazla kullanmalı. Neden mi? Çünkü Sane beklenen form düzeyinde değil. Başka bir formül de Singo sağ bekte görev yapıp, Sallai kanatta kullanılmalı. Övdüğümüz Günay'ın yenilen golde Torreira'ya verdiği pas, akıl tutulmasıydı.
