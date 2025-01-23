LEVENT TÜZEMEN

Norveçli hoca, canavarı ortaya çıkardı

Solskjaer daha ilk maçında Beşiktaşlı oyuncuların içindeki canavarı çıkardı. Coşku, mücadele, yardımlaşma, istek ve kazanma duygusu adeta tavan yaptı. Rafa Silva, Gedson, İmmobile, Muçi ve Rashica düzenledikleri baskınlarla Bilbao savunmasına dünyayı zindan etti. Solskjaer öyle bir dokunuş yapmış ki; Beşiktaşlı oyuncular maç boyu inanılmaz koşup mücadele ettiler. Tüm oyuncular terlerini sadece sahaya akıtmadılar, tekmeye kafa soktular, Avusturyalı hakemin taraflı davranışına aldırmayıp yılmadılar yürekli ve cesur mücadeleden geri adım atmadılar. Beşiktaş resmen Bilbao'nun içinden geçti. Bu farkı, Solskjaer farkıdır. Çünkü Norveçli hocanın futbolculuk kariyerinde almadığı kupa yok. Beşiktaşlı oyuncular hocalarının ne kadar iyi futbolcu olduğunu ve başarılarını biliyorlar. Solskjaer'in başarı kartviziti çok dolu.. Beşiktaşlı oyuncular da sahada maç boyu doğru pozisyon aldılar, çabuk pas yaptılar ve birbirlerine hep yardım ettiler. Özellikle Rafa Silva ile Rashica'nın birlikteliği Bilbao kalesine pozisyon ve goller olarak yansıdı. İlk golde Muçi'nin dikine hızla taşıdığı topu Rafa Silva akıl dolu bir pasa dönüştürdü. Rasicha önce düzelttiği topu ardından mükemmel bir ayak içi vuruşla gol yaptı. Beşiktaş'ın yediği gol bence fauldü ama VAR ofsayta baktı, faulü kaçırdı. Hakem Weinberger kartlarını Beşiktaş'a kolay çıkartırken, Bilbao'lu oyuncuları hep korudu.

Rashica'nın ikinci golünün hazırlanışı alkışlanır. Rafa Silva önüne çıkana çalımı bastı, sıfıra indi, arka direğe kestiği topa Rashica kadife bir vuruş yaptı. Geceye damga vuran Rashica kendine iki asist yapan Rafa Silva'ya 3'üncü golü attırdı. Beşiktaş müthiş keyif verdi ve hak ederek Bilbao'yu ezerek kazandı.

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