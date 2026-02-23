Takım Onana’ya dua etmeli!

Trabzonspor adına çok farklı bir oyun. Önce sistemde değişiklik, sonra eski sisteme dönüş, ardından oyuncuların mevkilerinin değiştirilmesi. Yani gelgitlerin olduğu bir maç. Fakat bu kadar değişiklikler de olsa sorun takım savunmasının yetersizliği. Bu da istenilen, arzu edilen bir oyunu ortaya koymanıza engel. Sezon başından beri rakibe bu kadar atak girişimi üstünlüğü ve gol pozisyonu verilen herhalde başka bir karşılaşma yok. Mücadelenin ilk 20 dakikalık bölümünde hatlar arası uyumsuzluk üst düzeyde. Topa sahip olmanız gerekirken yapılan pas hataları, Gaziantep'in girdiği gol pozisyonları var. Ardından rakibin golü geldi. Golden sonra 3'lü sistemden dörtlü sisteme geçildi. Augusto ve ardından Mustafa'nın getirdiği topta Onuachu ile kazanılan ikinci gol. İkinci yarı kendi yarı alanında kabul ettiğiniz anlar ve rakibin eksik yakalandığı pozisyonlar var. Final pası yetersizliği, pasşut tercihi yanlışlığı üçüncü golün gelmemesine neden oldu. Bu maçta alınan üç puanda en büyük pay ise kaleci Onana'ya ait. Oyuncu performanslarını gözden geçirmek gerek. Oulai ve Folcarelli çok fazla pas hatası yaptı. Savunmada da uyumsuzluk var. Onuachu ise bir kez daha görüldü ki bu takım için her şey.