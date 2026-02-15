Pozisyon üretmek zorundasınız!

Şurası bir gerçek ki iki takım arasında büyük kalite farkı var. Çünkü futbol anların yaşandığı bir oyun. Anlar, sonucu belirleyen kalitenin öne çıktığı bir süreçtir. İlk 45 dakika her iki takımın da ortaya koyduğu oyuna, mücadele gücüne, sergilenen futbola saygı duyulmalı. Önce Fenerbahçe presle oyuna başlayan takım... Her an golü bulabileceği bir anda Oosterwolde ve Skriniar'ın uyumsuzluğu ile Trabzonspor, Muçi'nin golüyle öne geçti. Kendi sahanızdaki bir maç, öne geçtiğiniz bir an ama sorunlar hâlâ devam ediyor. Kendi sahanızdan çıkarken yaptığınız ya da öne gittiğinizde kaybettiğiniz toplar büyük problem... Skor bir anda 2-1'e geldi. Bir başka gerçek var ki Trabzonspor'un her şeyi Onuachu… İlk yarı iki kez ceza alanı içinde topla buluştu, sonucu değiştiremedi ama sol kenardan gelen ortada takımına beraberliği getiren isim oldu. Mücadele gücü yüksek iki takımın da savunmadaki hatalarından kaynaklı yenilen ikişer gol… İkinci yarıda ise top Trabzonzspor'da iken önde kaybedilen anlamsız bir top ve ardından Fenerbahçe'nin kazandığı üçüncü gol… 3-2'den sonra böylesi büyük bir maçta kendi sahanızda sonucu değiştirmek için mutlak pozisyon üretmek için topu Onuachu ile buluşturmak zorunluğu var. Ofansif anlamda adam eksilten oyuncunuz olmadığı zaman doğaldır ki sorunlar ortaya çıkıyor. Trabzonspor'un kadrosunda kenardan oyuna girdiğinde sonucu değiştirebilecek yetenekli bir isim ne yazık ki yok. Sonucu iki takımın kalite farkı olarak yorumlamalı…