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İSKENDER GÜNEN
Ömür artık sonuca da hükmediyor

Ömür artık sonuca da hükmediyor

29.11.2021, Pazartesi
Görünen o ki Trabzonspor, şu an Süper Lig'de en rahat gol pozisyonu üreten bir yapıya sahip. Karagümrük, geride pas yaparak oyunu kurmayı düşünen bir takım ama çıkarken kaptırılan toplar sorunlarının başlangıcı. Trabzonspor önde yaptığı baskı ile rakipten kaptığı toplarda eğer ilk yarıda final pası yanlışlarını gerçekleştirmese maç çok daha önceden bitebilirdi. Hele bir de Nwakaeme'nin kaçırdığı gol pozisyonu var ki bana göre direkten sakındığı için rahat biri vuruş gerçekleştiremedi. Karagümrük'ün iki kenardan geliştirdiği ataklar var. Ama final pas yetersizlikleri ile pas hataları öne çıktı. Bazı pozisyonlarda ise Trabzonspor savunmasında Dorukhan, Edgar ve Hugo, başarılı müdahaleleriyle öne çıkan isimler oldu. Orta alanda bana göre dünkü maçın Trabzonspor adına en iyi oyuncusu Siopis'ti. Mücadele gücü yüksek ve de rakipten en fazla top kapan oyuncuydu. Abdülkadir Ömür'den de söz etmek gerekir. Şanssız sakatlıklar yaşadı. Ama Avcı'nın desteğiyle geri dönmesini de bildi. Fiziksel anlamda istenilen düzeye çıkığı için yeteneklerini sahaya yansıtmaya başladı. Son 3 maçta attığı gollerle artık oyunun sonucunu değiştiren, herkesin beklediği bir kimliğe büründü. Alınan 3 puan ve her geçen hafta takım olma yolunda yürüyen bir ekip ama bir başka gerçek de sezonun bitmesine daha 24 maç var. Bu yüzden aynı anlayışla devam etmek yani istikrarlı yapıyı korumak gerekiyor.
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