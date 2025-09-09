Uzun bir molanın ardından okullar yeniden açıldı. Milyonlarca öğrenci de yeni okul yeni arkadaş ve yeni öğretmenleriyle tanışmış oldu. Geçtiğimiz dönemlerde basına sık sık yansıyan akran zorbalığı konusu da doğal olarak ailelerin dikkatini çevirdiği bir durum. Çocuğun böylesine bir olumsuzluğa maruz kalmaması için ebeveynleri tarafından takip edilmesi önem taşıyor. Peki bunun önüne nasıl geçilebilir dilerseniz başlıklar halinde anlatmaya çalışalım.

Özellikle orta okul ve lise öğrencileri arasında yaşanan akran zorbalığının en büyük nedenlerinden birisi, bunu uygulayan tarafın güç gösterisi ve etrafına karşı takdir toplama arzusu. Arkadaşına karşı zorbalığı bir beğeni getirisi olarak gören çocuk bunun yanlış olduğunun bile farkında olmadan bu eylemine devam edebiliyor. Özellikle akran zorbalığını yapan çocuk bunu bireysel değil, arkadaş grubuyla birlikte yapıyor. Akran zorbalığına maruz kalan çocuk ise bu arkadaş grubu karşısında maalesef sesini yükseltemiyor. Akran zorbalığı sadece fiziki şiddetle sınırlı değil, bazen çocuğun giyimi bazen saç tıraşı ile dalga geçilerek kendini gösteriyor.

Anne babalara düşen görevler ise,

Çocuklarının okuldan gelmesiyle birlikte bir arkadaş gibi okulun nasıl geçtiğini, neler yaptığını sohbet ederek öğrenmesi,

Çocuğun sabah okula giderken ruh hali ile eve döndüğünde farklı bir durum olup olmadığını anlamaya çalışması,

Çocukta herhangi bir yaralanma ya da darp izi olup olmadığına bakması,

Kıyafetlerinde boğuşma ya da kavgadan kaynaklı bir yırtık olup olmadığının kontrol edilmesi,

İçine kapanma ya da aile fertlerinden uzaklaşma olup olmadığının takip edilmesi

İlerleyen süreçte derslerdeki başarı durumunun anlamsız şekilde düşüşe geçip geçmediğinin takibi,

Sosyal medyada hangi başlıklarla ilgili arama yaptığının (çocuğa baskı yapmadan) takibi

Yukarıda sıraladığımız başlıklar belki uzun oldu ama inanın bunların takibiyle en azından hem kafanız rahat olacak hem de eğer bir akran zorbalığı varsa bunun önüne geçme imkanı olacak. Çünkü birçok çocuk böyle bir durumu maalesef ne öğretmenlerine ne de ailelerine söylemekten çekiniyor. Gerek okul yönetimi gerek ilgili Bakanlık böyle bir şikayet gelmesi durumunda gereğini yapacaktır. Ayrıca gerektiği takdirde adli soruşturmayla da akran zorbalığına karışanlarla ilgili süreç başlatılacaktır. Özetle eğer böyle bir durum söz konusu olduğunda hemen okul yönetimine durumu bildirmeniz çözümün başlangıcı olacaktır.