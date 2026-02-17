Selam romancı

Anti-kolonyalist literatürün ortak teşhisidir: Köle, efendisine yaranmak için önce efendinin dilini, sonra efendinin ahlakını, en sonunda da efendinin düşmanlarını benimser.

Frantz Fanon'un tarif ettiği gibi kendine artık efendinin gözleriyle bakar ve gördüğünden tiksinir, "Ben onlar gibi değilim" diyerek ayrıcalık dilenir, "Sorun bizdeydi" diyerek efendi şiddetini meşrulaştırıp "düzen" diye kutsarken ezilenin tepkisini kınar ve "Zamanı değil" diyerek adaleti sürekli erteler.

Malcolm X'in hedef aldığı "ev kölesi refleksi" tam da burada devreye girer: Efendinin evi yandığında "bizim evimiz" der, efendinin tehdit gördüğünü tehdit sayar ve nihayetinde itaatini erdem, teslimiyetini akıl, suskunluğunu barış diye pazarlar; böylece köle, özgürleşmeyi kendinden vazgeçmek olarak içselleştirir.

Orhan Pamuk'un kitabından uyarlanan dizinin PR'ı için yaptığı konuşmada, kadın yönetmen tercihinden memnuniyetini "Bütün Ortadoğulu erkeklerin kafalarındaki pisliklerden bende de var" diyerek övmesinin karşılığı bu özetlediğim "özkolonyalist" zihniyet değilse nedir?

Geçtiğimiz senelerde "Kalben ve zihnen İsrailliyim" diyen Harvey Weinstein, tecavüz ve cinsel saldırı suçlarından hüküm giydi.

MOSSAD ajanı olduğu gören gözler için aşikâr olan Jeffrey Epstein, bebek ve çocuklar dahil sayısız mağdura tecavüz, cinsel taciz, işkence ve adam öldürme suçlarından yargılanırken "ölü bulundu".

Epstein'in yüksek irtibatları arasında İngiliz Kraliyet ve Lordlar Kamarası üyeleri, eski ve mevcut Amerikan Başkanı dahil pek çok "elit" Batılı bulunuyordu.

Çocukların tecavüz edilirken ısırmasın diye dişlerinin söküldüğü bir çocuk dişçi ofisinin olduğu bir adadan bahsediyoruz.

Ya da e-postalarında bir "doktor"un bebeklere anne rahmi sesi dinletilirse daha sert emdiği gibi kan dondurucu ifadeler çıkan bir canavar ve onun ağına dair bilgilerle dünya çalkalanıyor. Ve Nobelli romancımızın aklına pislik deyince "Ortadoğulu" geliyor.

"Selam poğaçacı" ifadesinden ne kadar "burasız" olduğunu zaten anlamıştık da bu kadarına gerek yoktu. Ama içi rahat olsun; biz istifanı çoktan kabul ettik: Sen Ortadoğulu değilsin. Ama Batılı bir kölesin.