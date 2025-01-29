Vatana dönüş

Siyonist İsrail'e şartlarını kabul ettiren Filistin direnişi sayesinde yüz binlerce Filistinli, Gazze'den ayrılmak zorunda kaldıkları evlerine geri döndü. Filistinliler aile fertlerini şehit vermelerine, evleri yıkılmış olmasına rağmen hiç tereddüt etmeden eski yaşam bölgelerine şevkle döndüler. Bizi hayrete düşüren bir inançla yıkılan evlerinde demledikleri çaylarıyla yaşama tutunuyorlar.

Ancak bugünlerde Filistinlilerin bu asil direnişini kırmak isteyenlerin çabalarına şahit oluyoruz. Bunlardan en önemlisi başkanlık yemininde "Tanrı tarafından özel olarak korunduğunu" iddia eden Donald Trump'tan geldi.

Evanjelist destekçilerini mutlu etmek için didinen Donald Trump, siyonist damadı Jared Kushner'e ait olan "Filistinlileri Gazze'den sürme planı"nı tekrar dolaşıma soktu. Jared Kushner'in 2020 yılındaki sözde barış planında yer alan bu dâhiyane fikir, Filistinlileri Mısır ve Ürdün'e sürmeyi ve Gazze'yi İsrail'in kontrolüne vermeyi amaçlıyor.

Kushner bu planını, siyonist İsrail'in soykırımı devam ederken 15 Şubat 2024 tarihinde verdiği bir mülakatta da dile getirdi. Asıl mesleği emlakçılık olan Kushner, Şubat 2024'te verdiği mülakatta Gazze'nin deniz kenarındaki arazisinin paha biçilemez olduğunu söyleyerek küstahlığını katmerledi.

Trump, damadının verdiği bu aklı çok benimsemiş olacak ki Gazze'de daha yeni ateşkes başladığında bu fikri bölge ülkelerine empoze etmeye çalıştı. Trump'a göre Gazze yıkılmış bir durumda, oradaki insanlar daha iyi bir yaşamı hak ediyor.

Bu müthiş insani talebin nasıl gerçekleşeceğini de anlatan Trump'a göre başta Mısır ve Ürdün olmak üzere bölge ülkeleri Gazze'deki Filistinlileri kabul etmeliydi. Mısır'ın Sina Çölü'nde yapılacak bir şehirde Filistinlilerin daha iyi yaşayabileceğini iddia ediyor ABD'nin yeni başkanı.

Mısır ve Ürdün yönetimleri, içlerinde barındırdıkları tüm kusurlara rağmen bu zamana kadar bu talebi reddederek doğru bir duruş sergilediler. Ancak Trump'ın durmaya niyeti yok; bazı sosyal medya kullanıcılarına göre ABD Başkanı, Gazze'den gelecek 100 bin Filistinliyi kabul etmesi için Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüşmeler yürütüyor.

Donald Trump, Filistinlilerin topraklarını terk etmeyeceğini eninde sonunda anlayacak. O yüzden bu çabası sadece kendisine zarar olarak yazıyor. Ancak dediği gibi Filistinlilerin durumuna çok üzülüyorsa yapabileceği başka bir taşınma projesini düşünebilir.

Filistin topraklarını işgal eden siyonistleri, ABD toprağı yapmak istediği Kanada ve Grönland'a taşıyabilir. Bu taşınmayla hem çok sevdiği siyonistler hem de hâllerine üzülüyormuş gibi yaptığı Filistinliler rahat bir nefes alacaktır. Hem bu proje için ABD'nin kasasından bir sent bile çıkmasına gerek kalmaz.

Müslümanlar ve Müslüman olmasalar da siyonist İsrail'den rahatsız olan dünyanın makul insanları bu projenin finansmanını gönüllü olarak üstlenir.

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