Halep'in özgürleştirilmesiyle başlayıp Esed rejiminin dağılmasıyla sonlanan Suriye Devrimi sonrası pek çok uzman, Heyet-i Tahrir'üş Şam (HTŞ) ve lideri Ahmed eş-Şara'nın bu süreci yürütemeyeceğini söyledi. Hatta Esed'in bütün defosuna rağmen neticede bir devlet nizamı yürüttüğünü ve devrimcilerin bunu başaramayacağını iddia ettiler.

Ancak Suriyeli devrimciler, liderleri Ahmet eş-Şara önderliğinde bütün bu öngörüleri şu ana kadar çöpe attılar. Suriye'nin başkenti Şam'ın özgürleştirilmesi sonrası artık mücadele devrinin yerini yeniden inşa ve nizam döneminin başladığını ilan ederek ilk günden itibaren yaraları sarmaya başladılar.

Suriye Devrimi Lideri Ahmet eş-Şara bu süreçte verdiği röportajlarla Suriye'de geçiş dönemini yürütebilecek ve ülkenin liderliğini üstlenebilecek donamına sahip olduğunu ispatladı. Ahmet eş-Şara, Suriye Devrimi'ne en mesafeli ülkelerden biri olan Birleşik Arap Emirlikleri merkezli ve Suudi Arabistan destekli Al Arabiya televizyonuna verdiği röportajda Suriye'nin yeniden ayağa kalkması için neler yapacaklarının yol haritasını ortaya koydu.

Ahmet eş-Şara verdiği kapsamlı röportajda Suriye'de yeni anayasa çalışmalarının 3 yıl süreceğini, bunun için önce toplumun tüm kesimlerinin katılacağı bir Ulusal Diyalog Konferansı toplanacağını açıkladı. Bu konferans toplandığında HTŞ'nin kendisini feshettiğini açıklayacağını ilan ederek bu sürece dair kafalarda soru işareti bırakmadı.

Suriye'de Esed rejiminin enkazının kaldırılmasının uzun süreceğini, ancak bir yıl içinde halkın temel değişikliği hissedeceğini açıkladı. Aslında bu açıklamasında bile ihtiyatı elden bırakmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde resmi dairelerde "insan yerine konuldukları" için ağlayan Suriyelilerin videoları dolaşmaya başladı bile.

Ülkesinin özgürleştirilmesinin hem Suriye'nin hem de Körfez ülkelerinin önümüzdeki 50 yıl boyunca güvenliğini garanti altına aldığını açıklayarak BAE ve Suudi Arabistan'a endişe nöbetlerine girmesine gerek olmadığı mesajını iletti. Ayrıca Suudi Arabistan'ın Suriye'nin geleceğinde önemli rol oynayacağını açıkladı. Suudi Arabistan bu mesajı kabul etmiş olmalı ki Suriye Dışişleri Bakanı ilk yurtdışı gezisi için Suudi Arabistan'dan resmi davet aldığını açıkladı.

ABD'nin yüz milyonlarca dolarlık boş yatırımı PKK/SDG için de açıklama yapan Ahmet eş-Şara, Suriye'de bölünme ya da federasyon olmayacağını, lağvından sonra SDG bünyesindeki grupların Suriye Savunma Bakanlığı'na bağlanacağını söyledi.

Suriye'nin geleceğini, çektiği bütün çilelere rağmen oldukça parlak görüyorum. Çünkü Esed rejimi gibi iğrenç bir rejimden kurtulmakla kalmadılar, ne yapacaklarını gayet iyi bilen devrimcilere sahipler.

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Suriye'de doğan güneşin Gazze ve Mescid-i Aksa'da da hissedilmesi, üzerimizdeki siyonist kara bulutların dağılması için oldukça önemli. Bu süreçte elimizden gelen her şeyi yapmamız gerekiyor. Gazze'deki asil kardeşlerimizin yanında olduğumuzu göstermemiz belki mahcubiyetimizi azaltmayacak ancak siyonist terör örgütü İsrail'i rahatsız edecek. Sırf bu yüzden 1 Ocak 2025 sabah 08.30'da Galata'da olmamız lazım.