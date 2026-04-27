Yeni dünyanın eşiğinde
Haftaya başlıyoruz...
Yine o harita ekranlara gelecek...
Hürmüz Boğazı haritası...
Işıklar, çizgiler...
Her şeyin ABD ve İsrail'in İran'a saldırısıyla başladığını unutup harita karşısında hipnotize olacaksınız...
Gazze mi?
Dürüst olalım...
Gazze zaten hepsine uzakta kalıverdi...
***Eski dünya "Yakında hepimiz savaşacağız, şimdi olmasa birkaç yıl sonra savaşacağız" kaygısı üreterek ayakta kalmaya çalışıyor.
Devasa bir üretim ve tüketim sistemi bütün varlığını 3. Dünya Savaşı tedirginliğinin getirisine bağladı...
***Yeni dünyaya gelince...
Saman altından su yürütüyor.
Lakin onu yazmaya kalktın mı, okuyan yok!
Konuyu bilenler kendi aralarında iki makale, üç haber paslaşıp idare ediyorlar.
Ama mesela çok değil, dört beş yıl sonra...
Gencecikken yapabileceği bütün işlerden ıskartaya çıkartılıp asgari vatandaş aylığıyla geçinmek zorunda kalacak kitlelere başlarına geleceği anlatan var mı? Yok!
Anlatan olsa, dinleyen olacak mı? Emin değilim...
Entelektüeller dahil, herkes bugünü kurtarmakla meşgul.
***
Ha şu var tabii...
"Bilmem kaç yılında yapay zekanın yaygınlaşması nedeniyle şu kadar insan işsiz kalacak" türünden haberler ister istemez dikkat çekiyor.
Öyle mi olacak gerçekten?
92 milyon iş kolu yok olacaksa, dendiği gibi...
100 milyonlarca işçiye ne olacak?
Abartı mı bunlar?
Konuşamıyoruz ki...
Bazı "gerçekçiler" diyorlar ki, kaynak sıkıntısı çeken şirketler bu varsayımlara dayanarak çalışanlarını yük göstermeye başladılar.
Üstüne üstlük...
Geçen yıl yapay zeka yatırımlarını bahane ederek işçi çıkartan pek çok şirket 2026'nın üçüncü ayında yeni işçi almış...
***Yuval Nuah Harari gibiler daha sert bir perspektiften yaklaşıyorlar...
"Gezegenin artık nüfusun büyük çoğunluğuna ihtiyacı olmadığını" söylüyorlar.
Bu tezler gerçekten fikir mi sayılmalı?
Yoksa kuytu köşede hazırlanan yıkıcı bir küresel politikanın ayak sesleri olarak mı bakmalıyız.
***
Ekranlardaki Hürmüz Boğazı haritalarına bakarken şunu da düşünün istiyorum...
Dünya hiç konuşmaya yanaşmadığımız bir büyük dönüşüme hazırlanıyor.
***
NOT DEFTERİ
"Acı çektiğimi gördün," diyorum açıkça. "Ama görmüyormuş gibi yaptın çünkü öylesi hayatını zorlaştırırdı. Çünkü o zaman gerçekten bir şeyler yapmak zorunda kalırdın." (JENNETTE McCURDY / Half His Age)