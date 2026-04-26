Gökyüzü hâlâ mavi ve duru

Küçük kitaplık odası darmadağın...

Çalışma masasında oturup bir şeyler yazmayalı yıllar oldu...

Masanın üzeri korkunç!

Kitaplar, resim malzemeleri, fotokopiler, dergi kesikleri, vd.

Kafelerde yazmaktan güzeli mi var, diye geçiriyorum içimden...

Artık yazarken çevremde insan kalabalığı ve sesleri olsun istiyorum...

***

Nisan güneşi kitaplığın raflarını gezip masadaki resim malzemelerinin üzerinde duraksıyor sanki...Bakıyorum, pastel boya kutusunun altındavar.Artık dijital ortamda bulunmayan döneme ait bir yazımın gazete kesiği...'nın şu sözünü okuyorum:Altınayazmışım.Ama parantez içine de şu notu düşmüşüm:"Biz erkekler sevilecek varlıklar olmaktan hızla çıkıyoruz ama siz kadınları sevmenin de kolay olduğunu düşünmeyin sakın, kolay olan sizlerden

***

Dahası var...Şu satırlar mesela:

***

Duyguların uyuşturulduğu, sevginin çıkarlara köle edildiği, kadınlarla erkeklerin gerçekten yan yana gelmekte zorlandığı vebir çağa girdiğimizi görmüştü Duras...Ve 1996 yılında çekip gitmişti dünyadan...Elimde kupürünü tuttuğum yazımı ölümünden beş yıl sonra yazmışım ve başlığı da şöyle:

***

Masanın bir köşesine debırakmışım...Belli ki kitaplığa yerleştirmeyi planlamışım ama nedense orada kalakalmışlar.Birini açıp karıştırdım...Bir yerde şöyle yazmışım:Şimdi birlikte susmakanlamına geliyor; sevginin cılızlaşması, mesafenin açılması...Oysa konuşmak da çare olmuyor ki...Gürültü ve kopuş."

***

Defterin bir yerine de...'dan şu cümlesini not etmişim: