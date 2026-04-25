Haftanın notları: Çocuklar...

Yetişkin kimdir?

Ruhen yetişkin olmak nasıl bir şeydir?

Bunu anlamak için Filistinli çocuklara yakından bakmak gerek...

Geçenlerde bir Filistinli çocuk, "Büyüyünce ne yapmak istersin?" sorusuna (ki ne kadar çocukça bir sorudur) hiç ezilip büzülmeden ve sakin biçimde şöyle cevap veriyordu: "Biz büyüyemeyiz. Her an vurulabilir, öldürülebiliriz; bizim hayatımız böyle."

Ötelerde bir yere doğru sabırla yürüyenSu almaya giderken vurulmuş küçücük kız çocuğu ve başında bekleyen ağabeyi...Hâlâ bu fotoğrafları görüyor, bu sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz?Neden soruyorum?Çünkü gündem kurbanıyız hepimiz...bu çocukları; Gazze'yi unuttuk...Çok sert bir soru var şimdi önümüzde...

Böyle bir kalıp var malum...TV tartışmacıları, köşe yazarları, yorumcular bu kalıbı kullanmadan iki çift laf edemezlerdi yakın zamana kadar...Nasıl da inanırlardı...Ve nihayet bitmiş görünüyor.geri dönüldü...Denge yok, herkes fırsat kolluyor, güçlüler ve güçsüzler arasındaki geçicidurumuartık...Eh, doğruya doğru...Bu gerçekçilikortaya çıkar.

Bu işler yasa zoruyla ne kadar olur, pek emin değilim. Yine de şu dönemde, deyip geçebiliriz.Amavar mıyız?Özellikle erkek çocukları esir alan ve kolayca örgütlü hâle gelebilen bir öfke var...Konuşur muyuz bu meseleyi?Keşke!

Ben net söyleyeyim...on yıl öncesinin akran tipiyle düşünceler, duygular, hayaller ve hayal kırıklıkları açısından en ufak bir ilgisi yok!

Öğretmenlere kulak verme zamanı...Özellikle de ara dönemin etkili gözlemcileri

Meraklısına iki kitap...Zafer Duygu'nun(Kronik Kitap)Ilan Pappe'nin(Timaş)