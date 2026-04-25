Haftanın notları: Çocuklar...
Yetişkin kimdir?
Ruhen yetişkin olmak nasıl bir şeydir?
Bunu anlamak için Filistinli çocuklara yakından bakmak gerek...
Geçenlerde bir Filistinli çocuk, "Büyüyünce ne yapmak istersin?" sorusuna (ki ne kadar çocukça bir sorudur) hiç ezilip büzülmeden ve sakin biçimde şöyle cevap veriyordu: "Biz büyüyemeyiz. Her an vurulabilir, öldürülebiliriz; bizim hayatımız böyle."
***Bir elinde boyu kadar su bidonu, öteki kolunda minik kardeşi...
Ötelerde bir yere doğru sabırla yürüyen Gazzeli çocuk...
Su almaya giderken vurulmuş küçücük kız çocuğu ve başında bekleyen ağabeyi...
Hâlâ bu fotoğrafları görüyor, bu sosyal medya hesaplarını takip ediyor musunuz?
Neden soruyorum?
Çünkü gündem kurbanıyız hepimiz...
Unuttuk bu çocukları; Gazze'yi unuttuk...
Çok sert bir soru var şimdi önümüzde...
Onları tekrar hatırlarsak, neye yarayacak?
Uluslararası dengeler...
Böyle bir kalıp var malum...
TV tartışmacıları, köşe yazarları, yorumcular bu kalıbı kullanmadan iki çift laf edemezlerdi yakın zamana kadar...
Nasıl da inanırlardı...
Oysa palavraydı...
Ve nihayet bitmiş görünüyor.
Açık güç ilişkilerine, gizli ya da açık hesap kitaplara geri dönüldü...
Denge yok, herkes fırsat kolluyor, güçlüler ve güçsüzler arasındaki geçici "barış" durumu dengeye değil, son tarihi belirsiz bir "bekleme"ye dayalı artık...
Eh, doğruya doğru...
Bu gerçekçilik büyük dünya savaşları öncesinde ortaya çıkar.
***Çocukları dijital dünyadan uzak tutacağız, tamam!
Bu işler yasa zoruyla ne kadar olur, pek emin değilim. Yine de şu dönemde hiç yoktan iyidir, deyip geçebiliriz.
Ama şu acayip gerçekle yüzleşmeye var mıyız?
Çocuklara ciddi bir öfke hâkim...
Özellikle erkek çocukları esir alan ve kolayca örgütlü hâle gelebilen bir öfke var...
Konuşur muyuz bu meseleyi?
Keşke!
***Ben net söyleyeyim...
Bugünün 13 yaş çocuğunun on yıl öncesinin akran tipiyle düşünceler, duygular, hayaller ve hayal kırıklıkları açısından en ufak bir ilgisi yok!
***Öğretmenlere kulak verme zamanı...
Özellikle de ara dönemin etkili gözlemcileri ortaokul öğretmenlerini uzun uzun dinlemeliyiz.
***Meraklısına iki kitap...
Zafer Duygu'nun "Vadedilmiş Topraklar / Ortadoğu'yu Esir Alan Bir Mitin Tarihi" (Kronik Kitap)
Ilan Pappe'nin "İsrail / Tartışmalı Bir Ülkenin Kodları" (Timaş)