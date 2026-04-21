Tamam!

Konu yapay zekâysa...

Bir süre daha bayat esprilerle idare edebiliriz...

Yapay zekâ "Bisikletler devrildi, çünkü yorgun düştüler" dedi, ha ha, ho ho diye gülebiliriz...

Geçenlerde rastladığım ciddi işadamı bir arkadaşım gibi "Şimdi bir toplantıdan çıktım, yapay zekâ ile kuantumun sentezinden söz ediyorlardı, hiçbir şey anlamadım" diyerek bir yıl daha dolaşabiliriz...

***

Ama kısa süre sonra...İşten çıkartılmamızın sebebi olacak bir anda...Emekliysek,için bahanemiz olacak...Basit bir yatırımla bir anda çok verimli ve kazançlı bir iş kurmamıza ve yine bir anda batmamıza kapı açacak...bu yolla çarçabuk ve pürüzsüz hallolduğuna inanacağız...Bunlar yine de işin çok basit aşamaları...

***

Böyle durumlarda hep olduğu gibi...Geniş kitleler bir milat yaşandığını sonra anlayacaklar...

***

İki gündür istihbarat ve savunma alanlarında uzmanlaşmış ABD'nin büyük teknoloji şirketi'inmanifestosu konuşuluyor, malum...diye sormayacaksınız, onu da biliyorum...Buraya bir göz kırpma işareti gelecek, falan hiç uğraşamam.Bu konuda bir şeyler yazacaktım ama vazgeçtim...Çünkü yolda ahbaplarla karşılaştım, ayaküstü lafladık...Gördüm ki...evdeki kütüphanenin raflarında çürüyen 90'lardan kalma ansiklopediler gibi bir şey...Bir de şöyle bir kalıp var: "Bizim oğlan Michigan'da bir şirketin yapay zekâ departmanına girdi ama ne iş yapıyorlar, aklım ermiyor..."

***

Tarihçi akademisyen dostuma sordum...

Tezlerden n'aber, yapay zekâ kopyaları fena diyorlar?

Cevabı ilginçti...

"Sosyal bilimlerde şanslıyız abi" dedi; "Yeni öğrenci tipi o kadar geri ki, tez yapay da olsa zekâ içerince, hemen fark ediliyor. Cezası da çok sert. Ama fen bilimlerindekiler için durum zor..."

***

NOT DEFTERİ

İyi şeylerin zaman istediğini herkes bilir, ancak gerçekte iyi olan şeyin zamanın kendisi olduğunu kimse düşünmez. (BERNHARD SCHLINK / Gordiyon Fiyongu)