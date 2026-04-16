Bırakın Trump’ı, ötesine bakın!

Aklımız fikrimiz, medyamız, sosyal medyamız...

Hepsi Trump'a bakıyor...

Cambaza yani...

Doğrusu, Trump da bu konuda elinden geleni ardına koymuyor...

Mesih oluyor, "dünyanın şifacısı" oluyor; arada Meloni'ye laf çakıyor, karısı Melania'nın açıklamalarından haberi olmadığını iddia ediyor...

Spot ışıklarını üzerine toplamakta çok becerikli...

İyi de olup biteni bu hâliyleanlıyor muyuz? Hayır!

Her şey ABD Başkanı'nın günü gününü tutmayan hâllerinden ve gösterişçi kibrinden mi ibaret? Hayır!

Trump'ın ötesine bakmanın zamanı geldi geçiyor...

Peki ötesinde ne var?

Anlatayım...

***

ABD, Rusya ve Çin ile arasındaki silahlanma ve çatışma gerginliğinietmesini bilir...Amauzun süre tahammül edemez...Başarılır, başarılamaz, o ayrı konu...Amaher şeyden önce bu açıdan değerlendirmek zorundayız.Çin'in "Kuşak Yol" projesinin kritik noktası İran'dır.

***

Birbiriyle çakıştığı apaçık olan bir şey daha var...Yahudi siyonizmiyle Hıristiyan (Evanjelik) siyonizmi...Trump'ı iktidara taşıyan Hıristiyan siyonizminin hedefi Yahudilerin Filistin'e dönmesi ve orada geniş ve güçlü bir devlet oluşturmasıdır.Düşünebiliyor musunuz?Dolayısıyla kendimizi kandırmayalım...Hepsini geçtim...Trump'ın Evanjelizm'ini de geçtim, diyelim...Amaşunu iyi biliyor: İsrail'in Ortadoğu'dahedefi ile Çin'in Afrika ve Avrupa'ya açılan yollarının sınırlandırılmasına yönelik ABD planları örtüşüyor.

***

Kritik sorular bitmedi tabii...

Çin ne zamana kadar saman altından su yürütmeye devam edecek?

Rusya, İran'ın iyice hırpalanmasına izin verecek mi?

***



NOT DEFTERİ

70'li yılları hatırlıyor musunuz? Biz İtalya'da "A paco a paco alise", yani "azar azar kıyamet" sloganını atıyorduk. Punk sanatçılar Londra'da "Gelecek Yok" diyorlardı... Hepsi 40 yıl sonrası içinmiş... Şimdi geleceğin yokluğu görülebiliyor, bozuk düzenden intikam vakti geliyor. (FRANCO BİFOBERARDİ / Üçüncü Bilinçdışı)