Hâlâ baharın başında mıyız?

Gitgide küçülen Çengel pazarınınortasından geçip kafeye geldim...

Bilgisayarımı çıkardım.

Kahvemden bir yudum aldım...

Yazı için aldığım iki üç notu çıkarıp baktım ama hiç içimden o konulara girmek gelmiyor...

Zihnimde de pazarcının az önceki sesi çınlıyor: "Hoş geldiniz, bahçedenbunlar, bahçeden..." Enginarlara bakıp, ne bahçesi yahu, bahçe mi kaldı diye çıkışınca "Tarım bahçesi" deyivermişti...

Güldük ikimiz de...

***

Fakat lafını bile etmiyoruz.medyacılar mevsimin farkına bile varamıyorlar.Bir de sürüsüne bereket "uluslararası ilişkiler" denen palavraya âşık uzman var, tam onlara göre bir zamandayız.Tamam da...Yıllar boyu şu köşeciktene oldu?Yoksamu?Tadım geri dönmemek üzere kaçtı mı?İnsan bahara gözlerini kapatabilir mi?Eskiden baharın kokusunu azıcık duymam, yollara düşmem için yeterdi...Şimdi mahalleden öteye gitmek içimden gelmiyor...

***

Güneş yüzünü biraz olsun gösterince baharın tadını çıkarmak için çoluk çocuk kendini kapıdan dışarı atıyor...Hafta sonutrafik öyle tıkanmış ki, arabasını olduğu yere park edip laleleri görmeye koşmuş insanlar...Bir de yeni moda var, malum...Artık Japonların bu şahane ve kısa ömürlü çiçek açan ağaçları bizde de çok seviliyor.bir kez görülüp tanındı mı, tekrar mevsimi gelinceye kadar özleniyor.bu yüzden dolup taşıyormuş, eş dostun yalancısıyım...

***

Şimdi Ahmet Hamdi Tanpınar geliyor aklıma...diye yazmıştı; "Vapur dumanlarına kadar her şeyin hafif bir leylak rengine büründüğü günler..."Sayılırız bence...

***

Bak şimdi!

Küçük balım sesleniyor: "Dayıııı... Şeftali ağacımın çiçeğini gördün mü? Çok güzel!"

***



NOT DEFTERİ

İnsanlarda saadetten ziyade felaketi daha kolay anlayıvermek kabiliyeti vardır, sevinilecek şeyi teyide muhtaç buluruz da fenaya hemen inanırız, tafsilata lüzum görmeyiz. (REFİKHALİD KARAY / Sürgün)