Haftanın notları: Fena, çok fena!
Medeniyet var, medeniyet var...
Sade insan çoktandır zulümlerin ve sömürünün kaynağı olan Batı medeniyetiyle yüzleşiyor.
Kültür ve sanatla, bilim ve teknolojiyle kandırılma dönemimiz bitmek üzere...
Trump diyor ya, "Bir gecede birmedeniyet yıkılacak" diye...
Biri de bu yıkıcı medeniyetiyıkacak mı bir gün?
***"Sağlıklı olmak" diye bir şey uydurmuşlar...
Sürekli anlatıyorlar...
Dinliyorum, izliyorum; kayış gibibir cilt, etrafına kör bir bakış sanki anlattıkları...
Aklıma E.M. Cioran'ın şu sözü geliyor: "Sağlıklı olmak duyarsız olmaktır, hatta gerçekdışı hâle gelmektir. Acı çekmeyidurdurduğumuz an, var olmayı dadurdururuz."
***
İstanbul trafiğinden şikâyetedecek oldum sosyal medyada...
Küfür kıyamet saldırdılar...
Bütün hikâye fırsat bu fırsat içindekini kusmak tabii...
"Yaş yetmiş iş bitmiş, git evinde otur" diyenler...
Önce küfredip sonra "Senin derdinden bize ne, biz işimize yarım saatte gidiyoruz" diyenler...
Ben özel aracımdaydım yine de...
Fakat durakta toplaşmış, bir türlü gelmeyen otobüsü bekleyen üniversiteli gençler trafik ıstırabını yaşamıyor mu sanıyorsunuz?
İçlerinin pislikle şiştiğini sosyalmedya sayesinde öğrendiğimiztiplerle iç içe güzel bir sosyal hayat yaşamak mümkün mü?
***"Ben laikim, ben eğitimliyim, ben kültürlüyüm" deyip duran ama "dönüp dönüp bina okuyanlar"ın hâli çok fena...
Pek sevdikleri bir medyacının tıbbi açıklamalar yaptığı videosunu deliler gibi seyretmişler.
Lakin yorumlara bakınca ne göreyim...
Avusturya'yı Avustralya anlamışlar,epilepsiyi elips sanmışlar...
Bir de yanlış anlamalarına bakmadan söylenenlerle dalgalarını geçmişler.
Fena! Fena!
***"Hız arttıkça mesafeler kısalırama insanın dünyayla kurduğuderin bağ incelir; zaman yoğunlaşırfakat anlam seyrelir..." Bu cümle nereden mi?
Muhit dergisinin Nisan sayısında yer alan Kemal Sayar'la söyleşiden...
Dergi şahane bir Kemal Sayar dosyası yapmış, haberiniz olsun.
***"Patates kafalar ne kadar çoğaldı" diyorum, gülüyorsunuz.
Bu ağlanacak hâl!
Düşünsenize...
Ellerinde beylik tabancaları, korkusuzca ve vakit kaybetmeden teröristleri durdurmaya koşan polislerimize plaza penceresindenbakıp "ha ha, sağ bek,sol bek koşuyor" diye gülen ve bir de bunu videoya alıp pişkinlik içinde sosyal medyaya koyan gençler çıktı ortaya...