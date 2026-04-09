Konuşmaktan kaçındığımız şeyler...

Günübirlik ziyaretçiler ve hastalar evlerine dönüp hastanede ortalık sakinleşince...

Koridorlarda görünmeye başlıyorlar...

Hep ikişerli grup halindeler...

Nasıl mı?

Şöyle...

Biri yürümekte çok zorlanan ihtiyar...

Diğeri refakatçisi ve şimdilik hastalığını kendine saklamak zorunda kalan ihtiyar...

Çocuklar, torunlar neredeler?

Belki bir Whatsapp mesajı kadar yakında ama "kanlı, canlı hayat" kadar da çok uzaktalar...

Bu gerçeği hastanelerde daha sert biçimde fark ediyorum.Onlara rastladığımda bazen hatır soruyorum...Bazen de fark ettim ki, gözlerimi kaçırıyorum...Neden?Bir sinemaya girmişim, ışıklar sönmüş debir duygu işte!

Şunun şurasında on yıl kadar önce bilim(!) adamlarıdiye havalar basıyorlardı...Güler misin, ağlar mısın!Ha,çok memnun tabii...memnun...Gençleri esir ettikleri yetmiyormuş gibi yaşlıları da sıkboğaz etmeye kararlıda bayılıyor bu işe...Ama elden ayaktan düşmüş ve uzun yaşamı işkenceye dönüşme belirtileri gösteren bir yaşlıyadiyebilir misiniz?

Şunu da bilelim...Uzun sürmüş bir yaşlılığınsayısız örnek biliyorum.Yaldızlı sözlerin ve hikmetli hikâyelerin değiş tokuşu problemi çözemiyor.ile yaşlı toplumun barış içinde yaşaması kolay mı?

İstiyoruz ki, bir dost gibi gelsinkaçınılmaz son...

İstiyoruz ki, bir misafiri ağırlamaya hazırlanır gibi sakin ve emin biçimde hazırlanalım göçüp gitmeye...

Keşke!

Lakin insan eliyle kurulan düzenin ne kadar "insansız" olduğunu da en çarpıcı biçimde yaşlanınca anlıyoruz...

NOT DEFTERİ

Susmayı oldukça erken öğrendim. Mademki ağzımı açtığım anda çevremdekilerin kafasını karıştırıyorum, susayım daha iyi diyordum. (SUSANNATAMARO / Düşünen Bir Yürek)