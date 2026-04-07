Trump’ı bırak, düzenin manyaklıklarına bak!

Hatırlayın...

Tam da birileri "vur patlasın,çal oynasın"a geçmişken...

1929 krizi patlak verdi.

Bütün para birimleri çöktü, işsizlik büyüdükçe büyüdü.

Büyük Buhran demek, yenidensavaş demekti; öyle ya da böyle "savaşkapıyı çalacak" demekti...

Öyle de oldu!

Olayları sosyal dinamiklerle açıklamayı seven Batı'nın resmi tarihi nedense konu Almanya ve İkinci Dünya Savaşı'na geldiğinde birden değişir ve her şeyi "manyakHitler" üzerinden açıklar...

Bana kalırsa...

Yine çok kritik bir "tarihselmoment"teyiz.

O halde sürekli parmakla işaret edilen manyaklardan daha çok bizatihi olayların içindeki "manyaklıklar"a eğilmeyi öğrenmenin zamanı geldi.

***

Yukarıdaki satırlarbir yazımdan...Biliyorsunuz...Pandemi dönemindehissettik...İşte o gün (durup dururken!)diye sormuşum...Bugün ise ana akım medyanın üzerine odaklanmamızı istediğiSoru çok açık...

***

Almanlar, Mart 1939'da Çekoslovakya'ya ve Eylül 1939'da Polonya'ya girdiklerinde duracaklarını sananlar fena yanılmışlardı...

***

Dahası...

Coğrafyalar kadar piyasaların dadizayn edilme vakti geliyor...

Bu çağın 1929'u gecikti aslında...

Yeniden süper güç olmak için ABD'ninönce paranın/piyasaların baskısındankurtulması (borçlardan) gerekiyor.

Hep dediğim gibi...

Sıkı tutunmalı...

Sağlam durmalı...

Piyasaların yıkıcı gücü ateşli silahlardan beterdir.

***



KİM İNANIR BUNA?

Amerikalılar pilotlarını kurtarma operasyonu yapmış da...

İki C-100 nakliye uçağı arıza yapınca yerde imha etmişler de...

Kim inanır buna?

İran topraklarında dev nakliye uçaklarıyla pilot kurtarma operasyonu mu olur?

Pilotlar, uçaklarının düştüğü yerden yüzlerce kilometre öteye mi gittiler?

Çünkü kurtarma operasyonunun yapıldığının söylendiği yer çok uzak...

Belli ki başka bir operasyonyapıldı ve bu harekât "pilotkurtarma" üzerinden maskelendi...

Neydi bu?

İran'ın meşhur uranyum stokunu bulmak mıydı?

Belki sonra öğreneceğiz,belki hiç öğrenemeyeceğiz...

Ama sonucun fiyasko olduğuortada!