Rambo filmlerini gerçek sanmak
Rambo filmlerinden tarih çıkartmaya kalkarsan çok fena şapa oturursun...
Ne dünü anlarsın, ne de bugünü!
İster Trump ol, ister bizimekranlarda her akşam boy gösterenbir profesör, fark etmez...
En nihayetinde gerçeklerincanını acıtacağı günler gelir...
***Stüdyodaki Uluslararasıİlişkiler Profesörü gırtlağını yırta yırta ABD'nin 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana girdiği savaşlardaki asker kayıplarını sayıyor ve "İran savaşındaki kayıplar çok ama çok az... Neden ABD yenilmiş sayılsın?" diyor...
Derken Vietnam savaşı üzerine şu Hollywood palavrasını yumurtlayıveriyor:
"ABD, Vietnam'da dayenilmedi, çok kayıp verdiği içinVietnam'dan çekilmek zorundakaldı." Ne zaman tv'lerdeki tartışmalarda bu zata rastlasam, böyledir; ABD'nin gücüne laf söyletmez.
Yenilmek zaten nedir, falan diye sormayın hiç...
ABD, 27 Ocak 1973'te imzalanan Paris Barış Anlaşması'yla Vietnam'dan çekilmiştir.
Hiç şüpheniz olmasın,dibine kadar yenilgidir...
Başta Kissinger olmak üzere Amerikalı diplomatlar Kuzey Vietnam delegasyonuna Paris'te "bizi bu işten sıyırın,yaşananları yok sayalım" diye adeta yalvardılar. (Meraklısı zamanın hatıratlarını okur, görür.)
ABD'nin Vietnam'daki kaybı olağanüstüdür, doğru...
Resmi rakamlara göre tam 58 bin asker...
Fakat bugün kimse ABD'ye direnen Vietnamlılar kadın, çocuk, asker kaç kişiyi kaybettiklerini bilmez...
Tam 3,5 milyon insan...
Düşünebiliyor musunuz?
Tek başına savaşan Rambo'yuseyretmekten zihinleri patatesolmuş insanlara ABD'nin hiç umursamadan savaş suçları işleyen korkunç bir "yok edici" olduğunu anlatmak zor...
20. ve 21. Yüzyıl savaş girişimlerinin hepsinde temel bir nokta dikkat çekiyor...
Askeri teknolojisine yaslanan süpergüçler savaşın aynasındasadece kendilerini görüyorlar.
Bir tür sarhoşluk bu...
Dolayısıyla Trump şimdi kavşak noktasına geldi, dayandı...
Ya derhal bir yol bulup işin içinden sıyrılacak ya da bataklığa saplanacak...
Hayatında bir dönüm noktası olmuştu, bir bakıma en önemli an; dünyayı görmüş ve geri çekilmişti. (NORMANMAILER / Amerikan Rüyası)