Ödümüz patladığında çok geç olacak
Kim demişti onu?
Goethe mi?
"Korkak, tehlike olmadığızaman yumruğunu sallar."
Hepimizi kastediyordu sanırım...
***Çocuklar ara sıra korku oyunları oynayarak tehlikeli bir dünyayagiriş alıştırmaları yaparlar...
Korkmuş gibi...
Korkudan saklanır, korkuyu saklar gibi oynarlar..
İşe yarar.
Ne zamana kadar peki?
İçlerine yetişkinlere özgübir dalgınlık yerleşip de dünyayı tehlikelerden azade bir yer, başka insanları da gerçekten "insan" sanıncaya kadar...
***Neden aklıma bu düşünceler düştü?
Şundan...
Birdenbire sosyal medyadauyduruktan korku videoları"viral" oldu ya hani...
Yani koca koca insanlarolmayacak şeylerden dehşetedüşüşlerini videoya çekip yayıyorlarhani...
Ondan...
Mesela bütün aile, köpekleri dahil TV karşısında koltuklarında sızıp kalmışlar, içeri boynuna balon bağlanmış bir kaz giriyor ve balon patlıyor...
Sonrası?
Korkunç bir karmaşa...
Her şey devriliyor, ortalık dağılıyor...
Arkası kahkahalarla gelsene fark eder?
Rahatlamak denir mi buna?
***
Neredeyse bütün komik korku videolarında uyku, dalma, sızma var...
Dolayısıyla şunu sormadan yapamıyorum...
Esas mesele ne?
Korku mu?
Yoksa "uyku" mu?
***Korkmayı unutmuştuk da hatırlıyor muyuz?
Gerçekten korkacağımız/korkutulacağımız günler yaklaşıyor da, onun işaretleri mi bütün bu yeni trendler?
***Tanıl Bora birkaç yıl önceki yazı ve konuşmalarında "korkunun filozofu" Gunther Anders'e de dayanarak "umut besleyecekhâlimizin kalmadığı bir dünyadakorkma duygusunu yenidencanlandırmamız gerektiğinden" bahsederdi...
Hatta kadim bir sözü de tekrar dikkatimize sunduğunu hatırlıyorum: "Kork korkmazdan, utanutanmazdan..."
Bu yeni video trendi böyle bir şeyin peşinde mi acaba?
***Farkında mısınız?
Global politika sanki "patolojikbir cesaret" ile sarıp sarmalanmış gibi...
Gündelik hayatlarımızda ise ancak korkarak kaçınacağımız veya önlem alabileceğimiz şeyler uzakbir medya haberi, hatta hayata dair magazinel bir "şey" olup çıkıyor...
Korkuyu bir yana bırakın...
Gerçekten dert ettiğimizmeseleler ne kadar az...
Ödümüz patladığında çokgeç mi olacak?