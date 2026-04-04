Haftanın notları: 2030’a nasıl çıkılabilir?

ABD, Kongre onayı olmadan, NATO veya NATO'ya alternatif bir ittifakın desteğini almadan, yalandan da olsa bir BM kararına dayanmadan, savaş ilan etmeden ve dünya kamuoyuna bir "çıkış stratejisi" sunmadan İsrail ile birlikte ve birdenbire İran'a saldırdı.

Burası tartışmasız mı? Tartışmasız...

O hâlde hâlâ niye ABD ile İsrailsanki anlaşamıyormuş, her anayrı hareket edebilirlermiş gibiyorumlar yapılıyor?

Kandırmaca...

Bin defa yazdım; ABD, bugünBüyük İsrail'dir.

Sadece birinin Evanjelik, diğerinin Yahudi siyonizmi açısından bakmak bile bu ortaklığı görmeye yeter.

Anketler, ABD halkının sadece üçte birinin Trump'ın aklında bir "savaştan çıkış stratejisi" bulunduğuna inanıyormuş...Ancak burada durup düşünmek gerek.Trump nasıl çıkacağını bilmeden bu işe itilmiş olabilir.Narsist körlük insana böyle şeyler yaptırır, tamam!Şunu unutmamalı...Hegemon güçler anlık işler yapmazlar. Uluslararası ilişkilerde günübirlik tercihler olmaz. Her şey uzun bir zaman diliminde hazırlanarak gerçekleşir.

Anladık ki,devasa bir proje için çalışıyormuş...Nedir o?Şöyle özetleyebilirim:elitlerin oyuncağı olabilmesine imkân verecek ölçüdeve insan arzularının dizginlerinden boşalacak ölçüde liberalleşmesi...Buna nasıl direnilebilir?Belki birçok yolu vardır...AmaAynı anda danin gücünü yeniden inşaya çalışacaklar...Yani2030'a bu kavganın içinden süzülerek çıkılacak...

Meraklısı Sinan Baykent'inbaşlıklı yazısını okumalı... Bkz. Independent Türkçe...

Milli Takım'ın Dünya Kupası'na gidişi hem ana akım futbol medyasında hem de Youtube'da sevinçle kutlandı.Peki futbolseverler ne yaptı?Çok fena...Sevinçleri de takım taraftarlığından geçiyordu, bu sevinci küçümseyişleri de...