Ne bir avuntu ne de birazcık ümit, hepsi rezillik!

Hayır!

Yanlış biliniyor, hakkında eş dost sohbetlerinde pek üstünkörü konuşuluyor...

Narsisizmi kastediyorum.

Bir narsist ne kendini sever nede başkalarını...

Ne doğru düzgün kendine bakmayıbecerir ne de başkalarına...

Oysa sevmek, başkalarını ciddiye almakla, onlara gerçekten "bakmak"la başlar...

Hatta Richard Sennett tam da bu yüzden "Narsistik kişilik insanın kendine derin bir sevgi duymanın tam zıddıdır" der...

Narsist kendinde "boğulur" aslında ve yarattığı anafor içinde çevresindekileri de boğar...

Neden mi?

Çünkü karşısına çıkan her şeyde ve her yerde sadece kendini görür...

Daha açıkçası...

Hastalık niteliğindeki bir narsistkördür...

Büyük bir şirketin başında tutkulu bir narsistin olması havalıdır; filmlerde falan çok görürüz böyle tiplemeleri...Niye?Çünkü nihayetinde günümüz şirketlerinde insanlar değil, sayılar veönemlidir., iş kısa sürede bir felakete dönüşebilir...

Hani Trump'a sürekliveyafalan deniyor ya...Gördüğünüz gibi...Tutamadım kendimi, pat diye konuya girdim...Ama hepsinden önce şundan emin değilim...Böyle yaptığımızda siyonist saldırganlığın pek çok yönü gözden kaçırılmıyor mu?İran'ın yıkımıyla başlayacak yeni bir Ortadoğu, hatta yeni bir dünya düzeni planı yerineöne çıkıyor.Amerikan uçaklarınca dönüp dönüp bombalanarak öldürülen

Peki hödük mü gerçektenTrump?

Öyle sanırım, bu her hâlindenbelli...

Müzakerenin ciddi diplomatik bir çıkış olarak gündeme geldiği sırada "Hepsiniöldürüyoruz, bu gidişle müzakereedecek kimse kalmayacak" diyen bir adam devlet başkanı olamayacak kadar hödüktür.

Narsist olduğu da açık...

Peki bu tespitleri yapıyor olmamızın dünyanın berbat hâlini azıcıkdüzeltmeye yarayan bir yanı var mı? Yok!

Medya eğlencesini bırakıp yüzümüzü hızla savaşın korkunç hakikatlerine dönmemiz gerekiyor.

NOT DEFTERİ

Kimden nefret edeceğimizi bilemediğimiz zaman kendimizden nefret ediyoruz. (CHUCKPALAHNIUK / Görünmez Canavarlar)