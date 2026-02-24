Heyecanlı bir serüven değil, dünyanın düzeni

Bazı Amerikalı gazetecilere bakılırsa...

Siz bu yazıyı okurken İran'a müdahale başlamış olacak...

Ama Beyaz Saray'a yakın pek çok yorumcu da "Nihai karar için önümüzdeki ayın ortalarına kadar beklenecek" diyor...

Öyle ya da böyle...

Farkındasınız değil mi?

Bağımsız bir ülkeye yapılacak müdahale neredeyse "kader" hâline getirildi...

***

Olayın özündeki saldırganlığı...Trump'ın "Ben yaparım, olur" havasını...Ne gezer!

***

Bizim ekranların kadrolu tartışmacılarını biliyorsunuz...Bu söylem yanlıştır, hatta basbayağıdır...Bu çerçevenin içinden zaman içinde coşkuluçıkarsa, şaşar mısınız?

***

ABD'nin Ortadoğu Özel Temsilcisigeçen gün yaptıkları baskıyı ve bölgedeki askeri yığınağı kastederek ne dedi?Yaklaşıma bakın!İran'ın neden hâlâ ABD'nin taleplerini kabul etmediğine şaşıyorlarmış; öyle ya, dünyanın hegemonu ne derse, en fazla iki ay içinde yelkenleri indirmek gerekiyor herhalde...Bu yaklaşımın, bu tasavvurun sadece İran'la sınırlı kaldığını sanan varsa, onun aklına şaşarım...

***

Dünya bir eşikte...

ABD, 21. yüzyılın geri kalanında da "en büyük" olmak istiyor...

Bunun için birkaç yıl içinde pek çok hamle yapması gerekiyor.

Çin'i jeopolitik açıdan "küçük" tutacak hamleler...

İsrail, ABD'ye zayıf halka İran'ı işaret ediyor; "Oradan başla" diyor.

Ha, şunu da vurgulayayım...

Trump'ın İsrail ile uyuşmazlık içinde olduğunu iddia edenler çıkmaya başladı ya, bu tayfaya gülüyorum...

Yaşayıp göreceğiz...

***



NOT DEFTERİ

Bizim dünyamız, herkesin döne döne ikna edilmesi gereken bir dünyadır. Kişinin kendini ikna etmesi ve ardından yanındakileri. Herkesin birbirini eğittiği toplu bir yorgunluk... (ÖMER F. OYAL / Önceki Çağın Akşamüstü)