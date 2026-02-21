Haftanın notları: Hepsi yıkılsın!

Hepsine lanet olsun demek zamanı geldi geçiyor.

BM'ye bağlı bütün kurumlar yıkılıp baştan kurulsa iyi olmaz mı?

Çocukça veya fazla reaksiyoner bir tavır mı bu?

Asla!

Epstein'in sevgilisi Ghislaine Maxwell'in zırt pırt kürsüsüne çıktığı bir BM nedir, bana söyler misiniz?

Hatta BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Epstein'in ilişkiler ağının buluştuğu yerler var ki, dudak uçuklatıyor...

Daha kim bilir neler çıkacak?

BM zaten işlevsiz bir patırtıydı, artık yıkılıp baştan yapılma zamanı geldi...

***

BM'ninve Epstein şebekesi...Birleşmiş Milletlerve Epstein şebekesi...Meğer ne bağlarla bağlanmışlar...Bir düşünün...

***

Hani petrole bağımlılık bitince doğanın suiistimali en alt seviyeye inecekti?Bu palavraya inanmaya zorlanan kitleler şimdi şaşkın...Ne olacak peki?Çok da uzak olmayan bir gelecekte hepimizedenecek, başka bir yol seçilecek...

***

Kendi tecrübelerime dayanarak da şunu hep çok ilginç bulmuşumdur...Bazı şehirleri, bazı kasabaları, bazı yerleri belki bir ya da en fazla iki kez görürüz. Bir daha yolumuz düşmez, düşmeyecektir. Ama daha sonra rüyalarımızda defalarca gideriz oraya...Neden?

***

Daha önce de bahsetmiştim sanırım...Kübalı romancı G. Cabrera Infante,ilk gidişini ve sonrasını şöyle anlatır:

***

dendiğinde akla ilk gelen isimlerdenson videosunda heyecanla şunu izleyicilerine anlatıyor: "İnsanlık tarihinde ilk defa derin bir krizin içindeyiz. Asıl soru şu:Ya Haktan, yapma!