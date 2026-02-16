Ah insanoğlu ah!

"Akl'eden kalp" yerine kalpsiz aklı yücelttikçe yücelttik...

Aklı selimi red ettik, "başarıya koşan akıl"ı övgülere boğduk...

Bu çizgiyi evrensel doğru haline getirdik...

"Modern akıl" dedik, üzerine tonla lacivert laf ettik; bilime yamadık, onsuz bilim olmaz dedik...

Ona uymayan ne varsa, "delilik" ilan ettik...

Önemli olan "organizasyon becerisi"ydi...

Önemli olan hayatta kalmaktı...

Ne oldu?

Şeytanı kovduğunu sanan modern akıl (ve post modern akılların gevşek varoluşu ) geldi, geldi...

Ve en sonunda...

Epstein gerçeğine kafayı vurdu...

***

Nasıl bir örgütlenme değil mi?Birden uyandık ki..Akılcı devletler, akılcı şirketler, rasyonel iktisat...Hepsine kanca takmış...Hepsi bu şeytani örgütlenmeninolup çıkmış bir nevi...Yalan mı?

***

ama birileri hala ısrarla "komplo teorileri bunlar" diye itirazı yapıştırıyor.Akılcılık büyük marifet ya hala, yine de susturuyorlar onu...Bekle bakalım, ne çıkacak altından, diyorlar...Peki gerçekten üzerine gidilecek mi?Yoksa 32 kısım tekmili birdenbütün bunlar?

***

gariban olanlarının "intihar ettiği" söyleniyor; kayıtlarda öyle ama kim inanır!Güçlülerinin bir bölümü sessiz...Bill Gates gibiler, hiç inandırıcı olmayan pişmanlık açıklamaları yapıyor.İlginç değil mi?ABD senatosuna başvurandava açmıyorlar, isim vermiyorlar ama kendilerine "" adını takmışlar, şimdilik öyle anılmak istiyorlar...Neresinden baksanız, garip yani..

***

Şu belli artık...

Dünya sisteminin elitleri bir "uyanış" atmosferine ihtiyaç duydular...

Yenilenmek için kötülükle kavga hali gerekiyordu, bunu sahneliyorlar şimdi...

Peki kim kazanacak?

İnsan mı?

Şu net...

2026 sarsıcı bir yıl olacak.

***

NOT DEFTERİ

Kötü olabilmek bu kadar zorken insanların bunu başarabilmesini ölene dek anlamayacaktı zaten. Yoksa insan kötülüğü değil, kötülük mü kendi askerlerini seçiyordu... (BÜLENT AKYÜREK / Satılık Adam)