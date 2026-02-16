Kim kazanacak?
Ah insanoğlu ah!
"Akl'eden kalp" yerine kalpsiz aklı yücelttikçe yücelttik...
Aklı selimi red ettik, "başarıya koşan akıl"ı övgülere boğduk...
Bu çizgiyi evrensel doğru haline getirdik...
"Modern akıl" dedik, üzerine tonla lacivert laf ettik; bilime yamadık, onsuz bilim olmaz dedik...
Ona uymayan ne varsa, "delilik" ilan ettik...
Önemli olan "organizasyon becerisi"ydi...
Önemli olan hayatta kalmaktı...
Ne oldu?
Şeytanı kovduğunu sanan modern akıl (ve post modern akılların gevşek varoluşu ) geldi, geldi...
Ve en sonunda...
Epstein gerçeğine kafayı vurdu...
***Nasıl bir örgütlenme değil mi?
Birden uyandık ki..
Her yere el atmış iblis...
Akılcı devletler, akılcı şirketler, rasyonel iktisat...
Hepsine kanca takmış...
Eğlence dünyası...
Teknoloji...
Hepsi bu şeytani örgütlenmenin "kurbanları" olup çıkmış bir nevi...
Yalan mı?
***
Duyguları, derin kültürü ve inanç zemini gerçeği kalbine fısıldıyor ama birileri hala ısrarla "komplo teorileri bunlar" diye itirazı yapıştırıyor.
Akılcılık büyük marifet ya hala, yine de susturuyorlar onu...
Bekle bakalım, ne çıkacak altından, diyorlar...
Peki gerçekten üzerine gidilecek mi?
Yoksa 32 kısım tekmili birden bir ifşaatlar dizisi olarak sergilenip unutulacak mı bütün bunlar?
***Epstein mağdurlarının gariban olanlarının "intihar ettiği" söyleniyor; kayıtlarda öyle ama kim inanır!
Güçlülerinin bir bölümü sessiz...
Bill Gates gibi gelecekte de "tepede" kalmak isteyenler, hiç inandırıcı olmayan pişmanlık açıklamaları yapıyor.
İlginç değil mi?
ABD senatosuna başvuran Epstein örgütü mağdurları dava açmıyorlar, isim vermiyorlar ama kendilerine "hayatta kalanlar" adını takmışlar, şimdilik öyle anılmak istiyorlar...
Neresinden baksanız, garip yani..
Çok ses çıkartıyormuş izlenimi veren sessizlik garip!
***
Şu belli artık...
Dünya sisteminin elitleri bir "uyanış" atmosferine ihtiyaç duydular...
Yenilenmek için kötülükle kavga hali gerekiyordu, bunu sahneliyorlar şimdi...
Peki kim kazanacak?
İnsan mı?
Şu net...
2026 sarsıcı bir yıl olacak.
***
NOT DEFTERİ
Kötü olabilmek bu kadar zorken insanların bunu başarabilmesini ölene dek anlamayacaktı zaten. Yoksa insan kötülüğü değil, kötülük mü kendi askerlerini seçiyordu... (BÜLENT AKYÜREK / Satılık Adam)