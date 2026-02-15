"Orta yaşlarına geldiğinde, insanların yüzünde artık ruhlarının yansıması görülür. Hırsızlar, hırsız gibi, dolandırıcılar dolandırıcı gibi görünür. Sakin ve düşünceli insanlar da sakin ve düşünceli görünürler..."

Böyle diyor roman kahramanı...

Öyle mi hakikaten?

Buna inanmak isteriz.

Ama görünmek başka, bunu görmek başka...

Dolandırıcı dolandırıcı gibi görünüyorsa bile biz bunu fark ediyor muyuz?

Zihnimiz bakışımızı bulandırır hep, duygularımız gördüklerimizi şekillendirir...

Karşımızdakinin sözleri bir tür gözbağcılık gibi yüzünden önde koşar hep...

***

Bir dakika!Nereden çıktı şimdi bu diyeceksiniz...Anlatayım daolsun. (Eskiden ne çok edebiyattan bahsederdim değil mi?)Dün kitaplığımı düzeltirkenbuldum; altı çizilmiş alıntılar, notlar falan...Girişe aldığım satırlar da Douglas Coupland'ınadlı romanından...Aldığım notlara yeniden bakarken bir kez daha düşüncem netleşiyor ki, iyi bir roman basbayağıişte!

***

O zamanlar Bernhard Schlink'innu çok beğenmiştim, kitaptan şu satırları not almışım:Beklemek...Bu kelimenin altını kırmızıyla çizmişim.Öyle bir dönemde yaşıyoruz ki, artık bekleme becerimizi tümüyle kaybetmek üzereyiz.

***

Yine beğendiğim bir roman...Kısacıktır, başladığı gibi biter.Angelika Overath'ınnı kastediyorum.Roman kahramanı sigarayı bırakışını anlatırken diyor ki: "Yüzünüze güvenemediğinizde sigarayı bırakıyorsunuz."Ve şunu ekleyiveriyor:

***

Bak işte! Yine yerim kalmadı...O zaman Milan Kundera'nıninden aldığım parçayı aktarıp kaçayım buradan:"Yıllar sonra tekrar görüşen iki kişinin heyecanını hayal ediyorum. Birbirlerine aynı anılarla bağlı olduklarını düşünen iki insan. Aynı anılar mı? Yanlış anlamalar burada başlar.Karşılaşmaları isyan ettirici bir eşitsizlik üzerine kuruludur."