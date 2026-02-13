Bir çağ dönümündeyiz ve ruh hâlimiz fena!
Komşum geçen gün otoparkta durdurup "Siz bilirsiniz" diyor, "yeni pandemi mi geliyor?"
Bilmiyorum, diyorum; nereden çıkardınız?
"Herkes öyle diyor" diye anlatmaya başlıyor: "Geceleri rüyamda hastaneler önünde kuyruklar, vızır vızır ambulanslar görüyorum."
Kafede oturuyorum, bir genç "Abi rüyalarımda sokakları berduşlar ve köpeklerle dolu görüyorum, normal insanlar sanki şehri terk etmişler, çok ürkütücü" diye anlatmaya başlıyor.
***Ne garip tam bu yazıya başladığım sırada...
Eski bir gazetecinin X'e şöyle yazdığını gördüm: "Son zamanlarda rüyalarımda hep solmuş bir dünya görüyorum, terk edilmiş AVM'ler, boş hastaneler, vs."
***Eh işte!
Uyanıkken durumu idare etmeye çalışıyoruz da...
Fakat uykudayken "gelecek zamana dair derin bir tedirginlik" rüyalarımıza sızıyor.
Bir çağ dönümündeyiz çünkü...
Ve hiç çalışmadığımız bir dersten imtihana kalkacak gibiyiz.
***
Mesela Rus devrimini ele alalım...
Kabul görmüş anlatımlar bize hep 1917 öncesindeki siyasi çatışmaları, radikal örgütleri, sınıfsal ayrışmayı ve Birinci Dünya Savaşı'nın ortamını anlatır...
Fakat dönemin edebiyatına ve hatıratlarına bakanlar bambaşka bir tabloyla karşılaşır...
Bütün toplumu saran ruh hâli resmi tarihlerin anlattığından çok farklıdır.
Berdyaev yazmıştı sanırım: "1905- 1910 arası Rusya'da herkes yıkıma inandırılmıştı..."
Herkeste ya mesih beklentisi vardı ya da gayet seküler bir "dünyanın sonu" endişesi...
***Şimdi diyeceksiniz ki...
Bugüne gel, ne oluyor, onu söyle!..
Kavga dövüş yeni bir global rejim hazırlanıyor...
Sahnenin önüne de küstah gülüşüyle Trump'ı attılar...
Bir tür güçlü geçiş figürü...
Düşünün...
GAZZE'YE YAPILAN KÖTÜLÜĞÜ sahil şeridinde renkli plaj şemsiyeleri altında güneşlenme hayaliyle örtmeye çalışan bir kafa!
***
Geçen gün Ufuk Coşkun "sıradan insanı bu dünya yaşanmaz kanaatine doğru sistemli biçimde ittiklerini" yazmıştı ya, haklıydı...
Teslim olacak mıyız?
Çocuklarımızın geleceğini global katiller ve sapıklar sürüsüne bırakacak değiliz ya!
***
NOT DEFTERİ
"Daha fazla" ile "daha iyi" arasındaki bağ çok önceden kopmuştu... Şimdi "değer" ile ''servet" arasındaki ayrılık büyüyor ve bu "bilgi" ile "yaşama dair bilinenler" arasındaki kopuşla bağlantılı... (ANDRE GORZ / Maddesiz)