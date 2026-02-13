Bir çağ dönümündeyiz ve ruh hâlimiz fena!

Komşum geçen gün otoparkta durdurup "Siz bilirsiniz" diyor, "yeni pandemi mi geliyor?"

Bilmiyorum, diyorum; nereden çıkardınız?

"Herkes öyle diyor" diye anlatmaya başlıyor: "Geceleri rüyamda hastaneler önünde kuyruklar, vızır vızır ambulanslar görüyorum."

Kafede oturuyorum, bir genç "Abi rüyalarımda sokakları berduşlar ve köpeklerle dolu görüyorum, normal insanlar sanki şehri terk etmişler, çok ürkütücü" diye anlatmaya başlıyor.

***

Ne garip tam bu yazıya başladığım sırada...Eski bir gazetecinin X'e şöyle yazdığını gördüm: "Son zamanlarda rüyalarımda hepgörüyorum, terk edilmiş AVM'ler, boş hastaneler, vs."

***

Eh işte!Uyanıkken durumu idare etmeye çalışıyoruz da...Fakat uykudaykenrüyalarımıza sızıyor.Bir çağ dönümündeyiz çünkü...

***

Şimdi nereden nereye diyeceksiniz...Kabul görmüş anlatımlar bize hep 1917 öncesindeki siyasi çatışmaları, radikal örgütleri, sınıfsal ayrışmayı ve Birinci Dünya Savaşı'nın ortamını anlatır...Fakat dönemin edebiyatına ve hatıratlarına bakanlar bambaşka bir tabloyla karşılaşır...resmi tarihlerin anlattığından çok farklıdır.Berdyaev yazmıştı sanırım:Herkeste ya mesih beklentisi vardı ya da gayet seküler birendişesi...

***

Şimdi diyeceksiniz ki...Bugüne gel, ne oluyor, onu söyle!..Bir türfigürü...Düşünün...GAZZE'YE YAPILAN KÖTÜLÜĞÜ sahil şeridinde renkli plaj şemsiyeleri altında güneşlenme hayaliyle örtmeye çalışan bir kafa!

***

Geçen gün Ufuk Coşkun "sıradan insanı bu dünya yaşanmaz kanaatine doğru sistemli biçimde ittiklerini" yazmıştı ya, haklıydı...

Teslim olacak mıyız?

Çocuklarımızın geleceğini global katiller ve sapıklar sürüsüne bırakacak değiliz ya!

***

NOT DEFTERİ

"Daha fazla" ile "daha iyi" arasındaki bağ çok önceden kopmuştu... Şimdi "değer" ile ''servet" arasındaki ayrılık büyüyor ve bu "bilgi" ile "yaşama dair bilinenler" arasındaki kopuşla bağlantılı... (ANDRE GORZ / Maddesiz)