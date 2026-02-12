Büyük şehirlerimizde yaşama yorgunluğu

İzin verin...

Bugün dünyaya ve memlekete dair büyük çerçeve üzerinden değil de, doğrudan hayatımız çerçevesinde bakıp biraz içimi dökeyim.

İstiyorum ki, şehir hayatımız üzerine dertleşelim...

***

Geçen yüzyılda siyasete ayak bağı olan pek çok unsur tek tek ayıklanıyor...çok ciddi ve kararlı büyük adımlar atılıyor...Hepsi tamam!Özellikle büyük şehirlerde hayat zorlaşıyor...Neden?

***

Şunu kabul etmek zorundayız...Maliye ve Hazine Bakanlığı'nın, Ticaret Bakanlığı'nın durmadan bahsini ettiği iktisadın ötesinde bir iktisat daha var...Büyükşehir belediyelerinin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın, Ulaştırma Bakanlığı'nın dokunduğu çerçevenin ötesine çıkandaha var...Buralarda problem büyüyor...

***

Merak ediyorum...Mesela bir yazar veya ekran yorumcusu...diye yazıp konuşur mu?Mesela...İşinden çıktıktan sonra iki saatte ancak evine varan ve yol boyunca bu ayın kirasını nasıl ödeyeceğini düşünen bir babayı ne zamanolarak konuşacağız?

***

Daha geçen yüzyılın başında Georg Simmeladlı kitabında metropol hayatının ayırt edici özelliğininolduğunu; oradaki bütün ilişkilerin merkezinde paranın bulunduğunu söylüyordu.Şimdi her zamankinden daha çok haklı...

***

Allah'ın "israf edenleri sevmediği"ni bilen inançlı insanların çoğunlukta olduğu şehirlerimizde yaşamak giderek enerji, zaman ve "insan" israfına dönüştü...

İşte bütün bunları artık mercek altına yatırmak zorundayız.

Gelecek kuşaklar için, çocuklarımız için yapmalıyız bunu...

***



NOT DEFTERİ

Bacaklarım hep ağrımasına rağmen huzurluydular. Onları istemedikleri yere götürmedim, belki ondandır. (BÜLENT AKYÜREK / Satılık Adam)