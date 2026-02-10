Uyanık olmak ve sorgulamak zorundayız
Zihinlerimiz çok pis bir saldırı altında...
Epstein ile ilgili binlerce belge yayınlanıyor; hepsi şoke edici, hepsi çok düşündürücü şeyler...
Ama dikkat ediyorsunuz, değil mi?
Belgelerdeki somut suç bağlantıları karartılıyor.
Ve ne tuhaf ki, Amerikan Adalet Bakanlığı dâhil kimse bu belgelerle ne yapılacağı konusunda açık bir tutum takınmıyor.
***Şimdi bir de sosyal medyaya sahte videolar boca edilmeye başlandı...
Mesele Trump ile Epstein'i yan yana gösteren görüntülerin çoğu yapay zekâyla hazırlanmış...
Bir süre sonra ne olacak?
Bunların sahte olduğu anlaşılacak...
Peki sonunda olayın tamamına nasıl bakmaya başlayacaksınız?
Söyleyeyim...
Genç Trump ve Epstein'in gerçekten bir arada olduğu görüntülerden şüphe duymaya başlayacaksınız...
Nasıl berbat bir numara, değil mi?
Çok ama çok uyanık olmak gereken günlerdeyiz...
***Şeytani bir şebeke (belki inananlar tam burada "şecere" demeliler!) şu anda bile bin türlü yolla zihnimizle oynuyor.
Kötülüğün temizlenemeyecek kadar yaygın; pisliklerin ayıklanamayacak kadar çok olduğu duygusunu yaymaya çalışıyor...
***
Epstein'in kullandığı insan malzemesine ve elinin uzandığı meselelere bakın!
O zaman anlayacaksınız ki...
Batı ülkelerinin son yirmi yılda gittiği politik yolun ana hatlarında hep bu şebeke var...
Sapkın bağlar veya iktidar çıkarları için birbirine sımsıkı bağlı bir "yapı"dan söz ediyoruz...
***Hele şu pandemi konusu...
Gates ve Epstein'in bir salgın planlamaları "uydurulmuş" bilgi falan değil, en sağlam delillerden biri.
Peki bu belgeler karşısında kaç bilim kurumu, kaç sağlık bakanlığı şu ana kadar en azından hayretini bildirdi?
Birini olsun bilen, duyan var mı?
***
Epstein ve Gates'in dünya çapında bir salgın hakkında haberleşmeye başladıkları yıl 2017...
Bazı uçakların bir pandemi tatbikatı çerçevesinde Batı'nın önemli havalimanlarında birkaç saat karantinaya alındıkları yıl 2018...
Gates geçen gün demiş ki: "Epstein'i tanımış olmaktan pişmanlık duyuyorum..."
Bu mu yani?
Bu kadar mı?
***
NOT DEFTERİ
Dünyanın durumu yılana benzer, dokununca yumuşak gelir, fakat zehiri öldürür. (BÜLENT AKYÜREK / İçinizdeki Öküze Oha Deyin)